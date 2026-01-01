URMU सुलतानपुर की टीम बनी मंडल विजेता, कप्तान सतीश यादव ‘मैन ऑफ द मैच’ व ‘मैन ऑफ द टूर्नामेंट’ घोषित

लखनऊ। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन लखनऊ मंडल के तरफ से तीन दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रेलवे स्टेडियम चारबाग में किया गया। जिसमें लखनऊ मंडल की रायबरेली, वाराणसी, अयोध्या, सुल्तानपुर, ब्रिज वर्कशॉप, रनिंग, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल, कैरिज एवं वैगन सहित 16 टीमों ने भाग लिया। सुल्तानपुर की टीम ने लीग मैच में रायबरेली को हराया, क्वार्टर फाइनल में वाराणसी को सेमीफाइनल में पीवे एवं फाइनल में ब्रिज वर्कशाॅप लखनऊ की टीम को 6 विकेट से हराकर मंडल की चैंपियन का ताज पहन लिया।

फाइनल मुकाबले में सुल्तानपुर ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया ब्रिज वर्कशॉप की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 129 रन बनाएं जवाब में सुल्तानपुर की टीम ने 10 गेंद शेष रहते हुए ही उसे पूरा कर लिया। सुलतानपुर के कप्तान सतीश यादव मैन ऑफ द मैच एवं मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित हुए। विजेता एवं उपविजेता टीम को लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा जी ने मेडल एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया एवं सभी खिलाड़ियों का हौंसला बढ़ाया सुल्तानपुर की टीम को विशेष बधाई देते हुए उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की।

सुल्तानपुर शाखा के शाखामंत्री पंकज दुबे शाखा अध्यक्ष बृजेश यादव, उपाध्यक्ष एवं टीम के कोच रईश अहमद, मीडिया प्रभारी एवं टीम प्रबंधक मिथिलेश पाण्डेय, संगठन मंत्री एवं टीम के उप-कप्तान इन्द्रजीत कुमार, मंडल उपाध्यक्ष यूथ विंग मुकेश कुमार सहित सभी पदाधिकारीयों ने टीम के विजई होने पर हर्ष व्यक्त किया एवं सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। टीम के तरफ से अर्जुन यादव, राज वर्मा, अजीत सिंह, अभिषेक, नवनीत, हर्ष, अर्जुन आर.ए, शिवनाथ एवं निशांत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।