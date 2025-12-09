यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 से, अनुपूरक बजट पेश कर सकती है योगी सरकार

  1. हिन्दी समाचार
यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 19 दिसंबर से शुरू होगा, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। पांच दिवसीय सत्र के दौरान राज्य सरकार कई विधायी कार्य संपन्न कराएगी। मंगलवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिये इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस दौरान सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। 

संतोष सिंह 
लखनऊ। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 19 दिसंबर से शुरू होगा, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। पांच दिवसीय सत्र के दौरान राज्य सरकार कई विधायी कार्य संपन्न कराएगी। मंगलवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिये इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस दौरान सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि सत्र के दौरान चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) को लेकर जमकर हंगामा हो सकता है। बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर रहे हैं।

राज्यपाल के अनुमोदन के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें अवकाश को निकाल दिया जाए तो चार कार्यदिवस होने के आसार हैं। सरकार 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इसके अलावा 10 से अधिक विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

