Snapdragon 4 Gen 2 और 12GB तक RAM वाला Vivo Y500i स्मार्टफोन लॉन्च; चेक करें डिटेल्स

Vivo Y500i specifications and price: वीवो ने अपने नए स्मार्टफोन Vivo Y500i को अब आधिकारिक तौर पर होम मार्केट, चीन में लॉन्च कर दिया गया है। यह डिवाइस अभी Vivo चाइना के ऑफिशियल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस डिवाइस को Vivo Y300i के सक्सेसर के तौर पर पेश किया गया है और इसमें Snapdragon 4 जेन 2 और 12GB तक RAM जैसे फीचर्स मौजूद हैं। आइये नए वीवो फोन के स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में जान लेते हैं-

Vivo Y500i के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: Vivo Y500i में 6.75″ LCD डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 1570 × 720 है, 120Hz रिफ्रेश रेट है, और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक है, साथ ही इसमें TÜV-सर्टिफाइड लो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी है।

प्रोसेसर: फोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 (4nm) ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है।

मेमोरी: इसमें 12GB तक LPDDR4X डुअल-चैनल रैम और 512GB तक UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज है। यह फ़ोन मेमोरी फ़्यूज़न के ज़रिए रैम एक्सपेंशन को भी सपोर्ट करता है, लेकिन स्टोरेज बढ़ाने के लिए माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट नहीं देता है।

कैमरा: इस स्मार्टफोन में f/1.8 अपर्चर वाला 50MP का मेन रियर कैमरा और f/2.2 अपर्चर वाला 5MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है, और दोनों कैमरे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं।

बैटरी: Vivo Y500i सिंगल-सेल डिज़ाइन के साथ 7200mAh की बैटरी (7060mAh रेटेड) है। यह 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और OTG रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं है।

ड्यूरेबिलिटी: यह डिवाइस ड्यूरेबिलिटी पर भी फोकस करता है, इसमें धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग है और इसे SGS फाइव-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन मिला है।

ओएस: यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है और इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक शामिल है।

कनेक्टिविटी: Vivo Y500i में कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, 4G, 3G, और 2G नेटवर्क के लिए सपोर्ट, डुअल नैनो-सिम, MU-MIMO के साथ वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, और GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, और QZSS जैसे मल्टी-सिस्टम नेविगेशन शामिल हैं।

अन्य फीचर्स: यह NFC को भी सपोर्ट करता है, इसमें एक इंफ्रारेड ब्लास्टर है, और चार्जिंग और ऑडियो आउटपुट के लिए USB टाइप-C पोर्ट का इस्तेमाल करता है, जबकि ऑडियो परफॉर्मेंस डुअल स्टीरियो स्पीकर द्वारा हैंडल की जाती है। डिज़ाइन के मामले में, इसका माप 166.64 × 78.43 × 8.39mm (फीनिक्स गोल्ड वेरिएंट के लिए 8.49mm) है और इसका वज़न 219g है।

Vivo Y500i की कीमत

Vivo Y500i तीन कलर ऑप्शन — ऑब्सीडियन ब्लैक, गैलेक्सी सिल्वर और फीनिक्स गोल्ड में उपलब्ध है। चीन में कीमत की बात करें तो, 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत CNY 1,499 है, 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत CNY 1,799 (करीब 23,256 INR) है, 8GB + 512GB और 12GB + 256GB दोनों वेरिएंट की कीमत CNY 1,999 (करीब 25,835 INR) है, जबकि 12GB + 512GB मॉडल की कीमत CNY 2,199 (करीब 28,420 INR) है। यह स्मार्टफोन अभी चीन में Vivo के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।