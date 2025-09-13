Lucknow Weather Today: राजधानी में बदलेगा मौसम का मिजाज ,उमस और गर्मी से लखनऊवासियो को मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश थमने के बाद गर्मी तेजी से बढ़ गयी है। ऐसे में इस उमसभरी गर्मी से राहत पाने के लिए हर कोई मौसम की स्थिति जानने के उत्सुक है। इस तपती गर्मी से राहत पाने के लिए लखनऊवासियों को बारिश का इंतज़ार है। आइए जानते हैं की लखनऊ का मौसम कैसा रहेगा।IMD के अनुसार लखनऊ में आज 13 सितंबर (शनिवार) को तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। लखनऊ में दिन के समय तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में यह 26.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

लखनऊ में आज वर्षा की संभावना

वहीं इस सामय भारी बारिश होने की बहुत कम उम्मीद है। मौसम नॉर्मल रहेने की संभावना है । बता दें कि अगर बारिश होगी तो बहुत हल्की होगी । सिर्फ बूंदाबांदी या छोटे-छोटे फुहारों तक सीमित होगी। बदली स्थिति धूप और बादलों के बीच बना रहेगा। इस बीच लोग गर्म वातावरण के कारण परेशान हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनो के बीच खूब बारिश होने की संभावना है।

समय समय पर होगा बदलाव

– आज दोपहर से शाम तक बादल रहने की संभावना है जिससे ज्यादा गर्मी की कम उम्मीद है।

–रात के टाइम ठंडा होने की उम्मीद है।

सुझाव