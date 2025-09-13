Lucknow Weather Today: राजधानी में बदलेगा मौसम का मिजाज ,उमस और गर्मी से लखनऊवासियो को मिलेगी राहत

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश  में भारी बारिश थमने के बाद गर्मी तेजी से बढ़ गयी है। ऐसे में  इस उमसभरी  गर्मी से राहत पाने के लिए हर कोई  मौसम की स्थिति जानने के  उत्सुक है। इस तपती गर्मी से राहत पाने के लिए  लखनऊवासियों को बारिश का इंतज़ार  है। आइए जानते हैं की लखनऊ का मौसम कैसा रहेगा।IMD के अनुसार  लखनऊ में आज 13 सितंबर (शनिवार) को तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

लखनऊ में आज वर्षा की संभावना

वहीं इस सामय भारी  बारिश होने की बहुत कम उम्मीद है। मौसम नॉर्मल रहेने की संभावना है । बता दें कि अगर बारिश होगी तो बहुत हल्की  होगी । सिर्फ बूंदाबांदी या छोटे-छोटे फुहारों तक सीमित होगी। बदली स्थिति धूप और बादलों के बीच बना रहेगा। इस बीच लोग गर्म वातावरण के कारण परेशान हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनो के बीच खूब बारिश होने की संभावना है।

समय समय पर होगा बदलाव

आज दोपहर से शाम तक बादल रहने की संभावना है जिससे ज्यादा गर्मी की कम उम्मीद है।

रात के टाइम ठंडा होने की उम्मीद है।

सुझाव

  1. धूप से बचें: दोपहर में तेज़ धूप तेज हो सकती है। इसलिए आप हल्के कपड़े पहने और साथ में टोपी या छाता रखें।
  2. पर्याप्त पानी पीते रहें: गर्मी और उमस से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। शाम को बाहर निकलते समय बाहर देख लें।
  3. वर्षा का इंतज़ार न करें: वर्षा के आसार फिलहाल कम हैं, इसलिए सफर या कार्यक्रम प्लान करते समय अधिक बारिश होने की उम्मीद न करें।

