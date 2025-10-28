दुनिया की पहली AI मंत्री डिएला हुई प्रेग्नेंट, 83 बच्चों को देंगी जन्म, अल्बानिया के प्रधानमंत्री का चौंकाने वाला एलान

नई दिल्ली: अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा (Albanian Prime Minister AD Rama) ने बताया कि देश की पहली AI मंत्री डिएला (AI Minister Diella) प्रेग्नेंट हैं। वह जल्द ही 83 AI बच्चों को जन्म देंगी। ये सभी AI बच्चे सांसदों की मदद करेंगे और संसद से जुड़े कामों का रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन संभालेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर एक AI प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आइए विस्तार से बताते हैं…

प्रधानमंत्री एडी रामा ( Prime Minister AD Rama) के इस बयान से ये साफ दिखता है कि अल्बानिया की सरकार में अब AI की रोल और डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि ये 83 एआई बच्चे देश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के हर सांसद की जगह का प्रतीक होंगे। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा की आखिर एक AI कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है?

जानें कौन है डिएला?

Diella एक AI है जिसे एक महिला मंत्री के रूप में दिखाया गया है। इसे सितंबर माह में अल्बानिया के पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए लाया गया था। वह शुरुआत में जनवरी में e-Albania प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में लॉन्च की गई थी, जहां वो नागरिकों और बिजनेस लोगों को सरकारी दस्तावेज हासिल करने में मदद करती थी।

डिएला कैसे हुई प्रेग्नेंट ?

प्रधानमंत्री एडी रामा ( PM AD Rama)के इस एलान के बाद सभी लोग सोच में पड़ गए कि AI मंत्री डिएला प्रेग्नेंट कैसे हुई? दरअसल, डिएला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है। जब प्रधानमंत्री रामा ने कहा कि डिएला गर्भवती है और 83 बच्चों को जन्म देगी, तो उनका मतलब वास्तविक प्रेग्नेंसी नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक बात से था।

यह एक उदाहरण देकर कही गई बात थी, जिससे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि डिएला के 83 AI असिस्टेंट संसद में काम करेंगे। यानी ये ‘बच्चे’ असली इंसान नहीं, बल्कि AI सिस्टम के एजेंट होंगे, जो सांसदों को डेटा और कामकाज में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री रामा ने ये बात जानबूझकर एक क्रिएटिव तरीके से कही, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि सरकार में अब एआई की भूमिका और बढ़ने वाली है।

ये 83 AI बच्चे तो आखिर क्या करेंगे ?

रामा के मुताबिक, ये एआई असिस्टेंट्स संसद की हर गतिविधि का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। जो विधायक किसी चर्चा या कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें ये बच्चे पूरी जानकारी और अपडेट देंगे। हर एआई बच्चा एक सांसद का डिजिटल सहायक बनेगा। सत्रों के दौरान घटनाओं का ब्यौरा रखेगा और जरूरत पड़ने पर सांसदों को सुझाव भी देगा।