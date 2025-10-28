  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. दुनिया की पहली AI मंत्री डिएला हुई प्रेग्नेंट, 83 बच्चों को देंगी जन्म, अल्बानिया के प्रधानमंत्री का चौंकाने वाला एलान

दुनिया की पहली AI मंत्री डिएला हुई प्रेग्नेंट, 83 बच्चों को देंगी जन्म, अल्बानिया के प्रधानमंत्री का चौंकाने वाला एलान

अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा  (Albanian Prime Minister AD Rama) ने बताया कि देश की पहली AI मंत्री डिएला (AI Minister Diella)  प्रेग्नेंट हैं। वह जल्द ही 83 AI बच्चों को जन्म देंगी। ये सभी AI बच्चे सांसदों की मदद करेंगे और संसद से जुड़े कामों का रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन संभालेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर एक AI प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आइए विस्तार से बताते हैं...

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा  (Albanian Prime Minister AD Rama) ने बताया कि देश की पहली AI मंत्री डिएला (AI Minister Diella)  प्रेग्नेंट हैं। वह जल्द ही 83 AI बच्चों को जन्म देंगी। ये सभी AI बच्चे सांसदों की मदद करेंगे और संसद से जुड़े कामों का रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन संभालेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर एक AI प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आइए विस्तार से बताते हैं…

पढ़ें :- Google आंध्र प्रदेश में AI Hub स्थापित करने के लिए निवेश करेगा 15 बिलियन डॉलर, अदानी समूह की साझेदारी से बनेगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर

प्रधानमंत्री एडी रामा ( Prime Minister AD Rama)  के इस बयान से ये साफ दिखता है कि अल्बानिया की सरकार में अब AI की रोल और डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि ये 83 एआई बच्चे देश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के हर सांसद की जगह का प्रतीक होंगे। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा की आखिर एक AI कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है?

जानें कौन है डिएला?
Diella एक AI है जिसे एक महिला मंत्री के रूप में दिखाया गया है। इसे सितंबर माह में अल्बानिया के पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए लाया गया था। वह शुरुआत में जनवरी में e-Albania प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में लॉन्च की गई थी, जहां वो नागरिकों और बिजनेस लोगों को सरकारी दस्तावेज हासिल करने में मदद करती थी।

डिएला कैसे हुई प्रेग्नेंट ?

प्रधानमंत्री एडी रामा ( PM AD Rama)के इस एलान के बाद सभी लोग सोच में पड़ गए कि AI मंत्री डिएला प्रेग्नेंट कैसे हुई? दरअसल, डिएला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है। जब प्रधानमंत्री रामा ने कहा कि डिएला गर्भवती है और 83 बच्चों को जन्म देगी, तो उनका मतलब वास्तविक प्रेग्नेंसी नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक बात से था।

पढ़ें :- Video : अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI मिनिस्टर किया नियुक्त, डिएला ने संसद में दिया विस्फोटक भाषण

यह एक उदाहरण देकर कही गई बात थी, जिससे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि डिएला के 83 AI असिस्टेंट संसद में काम करेंगे। यानी ये ‘बच्चे’ असली इंसान नहीं, बल्कि AI सिस्टम के एजेंट होंगे, जो सांसदों को डेटा और कामकाज में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री रामा ने ये बात जानबूझकर एक क्रिएटिव तरीके से कही, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि सरकार में अब एआई की भूमिका और बढ़ने वाली है।

ये 83 AI बच्चे तो आखिर क्या करेंगे ?
रामा के मुताबिक, ये एआई असिस्टेंट्स संसद की हर गतिविधि का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। जो विधायक किसी चर्चा या कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें ये बच्चे पूरी जानकारी और अपडेट देंगे। हर एआई बच्चा एक सांसद का डिजिटल सहायक बनेगा। सत्रों के दौरान घटनाओं का ब्यौरा रखेगा और जरूरत पड़ने पर सांसदों को सुझाव भी देगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दुनिया की पहली AI मंत्री डिएला हुई प्रेग्नेंट, 83 बच्चों को देंगी जन्म, अल्बानिया के प्रधानमंत्री का चौंकाने वाला एलान

दुनिया की पहली AI मंत्री डिएला हुई प्रेग्नेंट, 83 बच्चों को देंगी...

Viral Video : रेलवे प्लेटफॉर्म पर ठुमके लगा रहा था लड़का, तभी पीछे ट्रेन से उतरते वक्त बुजुर्ग का फिसला पैर, फिर जो हुआ...

Viral Video : रेलवे प्लेटफॉर्म पर ठुमके लगा रहा था लड़का, तभी...

मदरसे में पढ़ाना हैं तो पहले बेटी का ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ लेकर आओ. निजी मदरसे में कक्षा 7 से 8 आने पर 12 वर्षीय छात्रा के परिजन से मांगा सर्टिफिकेट

मदरसे में पढ़ाना हैं तो पहले बेटी का ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ लेकर आओ....

Video Viral : दवाई को कैसे पता चलता है दर्द कहां है? यूजर ने लिखा Neet 2026 क्वेश्चन लीक कर दिया भाई ने

Video Viral : दवाई को कैसे पता चलता है दर्द कहां है?...

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह की अनूठी पहल, कटघर में युवाओं को अध्यात्म के जरिये युवाओं को नशे, अपराध ओर सामाजिक बुराई दूर करने की पहल

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह की अनूठी पहल, कटघर में युवाओं को...

Viral Video : तेलंगाना बंद के बीच नेताजी के साथ ये सब क्या हो गया , यूजर्स नहीं रोक पा रहे हसीं

Viral Video : तेलंगाना बंद के बीच नेताजी के साथ ये सब...