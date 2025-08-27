दुनिया की सबसे अमीर सिंगर Taylor Swift ने रचाई सगाई, अंगूठी की कीमत जानकार उड़ जाएँगे आपके होश

मोस्ट पोपुलर अमेरिकन सिंगर साथ ही दुनिया की सबसे अमीर संगीतकार टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और अमेरिकी फुटबॉल प्लेयर ट्रैविस केल्सी (Travis Kelce) से सगाई कर ली है. दो साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने मंगलवार यानी 26 अगस्त 2025 को सगाई कर फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। टेलर के इंगेजमेंट की खबर सुन फैंस बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उनकी रोमांटिक फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन सभी की निगाहें टेलर स्विफ्ट की अंगूठी पर टंगी रह गई.

इंग्लिश टीचर और जिम टीचर करने जा रहे हैं शादी

टेलन ने अपनी सगाई की पांच रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर एक बेहद मजेदार कैप्शन के साथ शेयर की. उन्होंने लिखा, ‘आपके इंग्लिश टीचर और जिम टीचर अब शादी करने जा रहे हैं.’ हालांकि, उन्होंने अपनी इस पोस्ट पर कमेंट बॉक्स को फिलहाल बंद कर रखा है, लेकिन उनका यह पोस्ट फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है.

दो साल का रहा कपल का रोमांटिक सफर

टेलर और ट्रैविस का अफेयर पिछले दो साल से चल रहा है. साल 2023 की गर्मियों में इनकी लव-स्टोरी की शुरुआ हुई थी. जब केल्सी कैनसस सिटी में स्विफ्ट के एरास टूर में शामिल हुए थे. न्यू हाइट्स पॉडकास्ट पर केल्सी ने बताया, ‘मुझे निराशा हुई कि वह अपने शो से पहले या बाद में बात नहीं करतीं, क्योंकि उन्हें अपनी आवाज उन 44 गानों के लिए बचाकर रखनी होती है, जो वो गाती हैं. मैंने उनके लिए बनाए गए ब्रेसलेट में से एक भी उन्हें नहीं दे पाया.

‘

अंगूठी की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

जैसे ही कपल ने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की सबकी निगाहें टेलर की अंगूठी पर ही टिक गई. इस खूबसूरत रिंग में एक बड़ा सा एंटीक हीरा लगा हुआ है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस अंगूठी की कीमत करीब 4.5 से 4.8 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें कई लोग एक अलीशान बंगला खरीद सकते हैं.