अमित शाह की आंखों में है दहशत, उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन तो दूसरी आंख में दिखाई देगा दुशासन : ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) को खतरनाक करार दिया है। गुरुवार को कृष्णानगर की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि शाह की आंखों में दहशत है। उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा।

ममता ने स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) को लेकर महिलाओं से कहा कि वे (केंद्र सरकार) SIR के नाम पर मां-बहनों के अधिकार छीन लेंगे। वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएंगे। ममता के मुताबिक मां-बहनों, अगर आपके नाम काटे गए तो आपके पास किचन के बर्तन हैं, इनसे लड़िए। अपने नाम को लिस्ट कटने मत देना। महिलाएं आगे आकर लड़ेगी, पुरुष इनके पीछे रहेंगे। ममता ने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SIR को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। अमित शाह वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से दो महीने पहले ही यह प्रक्रिया चला रहे हैं।

ममता ने रैली में ये भी कहा कि अक्टूबर से 12 राज्यों में SIR चल रहा है। इस प्रक्रिया का मकसद गलत मतदाता का नाम हटाना और नए मतदाता जोड़ना है। यह बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। ममता ने केंद्र पर बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बीजेपी समर्थक अफसर भेजे जा रहे हैं, जो जिलाधिकारियों की निगरानी कर रहे हैं। अगर किसी को बाहर निकाला गया, तो हम वापस लाएंगे। बंगाल का मामला अलग है।​

लोकतंत्र को प्रदूषित होने से बचा रहे : अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने ममता के विरोध को घुसपैठियों को बचाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि SIR से लोकतंत्र को प्रदूषित होने से बचाया जा रहा। शाह ने X पर लिखा कि कुछ दल मतदाता सूची शुद्धीकरण के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें घुसपैठिए वोट चाहिए।

घुसपैठियों के समर्थक कौन हैं? बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के बड़े हिस्से की फेंसिंग TMC सरकार द्वारा जमीन न देने के कारण पेंडिंग है। TMC वालों, राहुल बाबा की घुसपैठिया बचाओ यात्रा का समर्थन करते-करते तुम भी साफ हो जाओगे। pic.twitter.com/cmCzvu9zKF — Amit Shah (@AmitShah) December 11, 2025

गीता पाठ कार्यक्रम में नॉनवेज बेचने वालों की पिटाई की निंदा

ममता ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर हुए गीता पाठ कार्यक्रम के दौरान नॉनवेज बेचने वाले दो दुकानदारों पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, यह बंगाल है, यूपी नहीं, यहां ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी।

ममता ने बीजेपी पर राज्य में सांप्रदायिक विभाजन की संस्कृति लाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- मैं सांप्रदायिक विभाजन में विश्वास नहीं करती, सभी धर्मों के साथ चलना चाहती हूं। गीता पढ़ने के लिए सार्वजनिक सभा की क्या जरूरत? जो भगवान या अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, वे दिल से करते हैं। धर्म बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है।

दुकानदारों का माल फेंका, लगवाए थे सिटअप्स

7 दिसंबर को ‘पांच लाख कंठे गीता पाठ’ कार्यक्रम में टोपसिया (कोलकाता) और अरंबाग (हुगली) के दो विक्रेता चिकन पट्टी बेचने गए थे, जहां कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी ने उनका माल फेंक दिया और कान पकड़कर सिटअप्स करवाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद मैदान थाने में शिकायत दर्ज हुई।

पुलिस ने बुधवार रात वीडियो और सबूतों के आधार पर तीनों आरोपी– सौमिक गोल्डर (23), स्वर्णेंदु चक्रवर्ती (32) और तरुण भट्टाचार्य (51) को गिरफ्तार कर लिया।