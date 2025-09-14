Lucknow: राजधानी के स्कूल में बंदरों का आतंक , विधायलय भेजने से डर रहे parents

लखनऊ के स्कूलों मे बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है की पैरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने से तक डरते हैं। बता दें कि ये मामला लखनऊ के नगराम रोड स्थित ब्राइट स्टार्ट स्कूल का है। यहां बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। स्कूल में रोजाना बंदरों का झुंड पहुंच रहा है। इसके साथ ही बच्चों का टिफिन छीन लेते हैं और क्लास में घुसकर खूब आतंक मचाते हैं।स्कूल संचालक अनुजा के बताया कि बंदरों की समस्या से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसके कारण स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है।

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अभिभावकों ने प्रशासन से बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम भेजने की मांग की है। स्कूल प्रबंधन कि मांग है बंदरों को प्रशासन तुरंत परिसर और आसपास से हटाए।फिलहाल अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रशासन की ओर से अभी तक कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची है। इस परेशानी कि वजह से बच्चों कि शिक्षा और सुरक्षा दोनों बाधित हो रही है । बंदरों के आतंक से पूरे कैंपस में तभी मचा हुआ है। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।