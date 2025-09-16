Bigg Boss 19: नॉमिनेशन में हुआ बवाल , इन 5 कंटेस्टेंट्स पर लटकी बेघर होने की तलवार

  1. हिन्दी समाचार
सुपरहिट टीवी शो बिगबॉस 19 लगातार आडियन्स को एंजॉय करा रहा है। इसमें हमे काफी कुछ देखने को मिलता है जैसे की घर में लड़ाई मारपीट देखने को मिलती है जैसे अभी कल ही अभिषेक और शहबाज में मारपीट हुई थी। इस शो में हर हफ्ते नॉमिनेशन का दौर दिलचस्प होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब नॉमिनेशन प्रक्रिया में बिग बॉस ने एक ऐसा दांव खेला, जिसने सभी प्रतियोगियों के होश उड़ा दिए। शो का माहौल पूरी तरह बदल गया और अंत में पांच कंटेस्टेंट्स पर बेघर होने की तलवार लटक गई।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

नॉमिनेशन का खेल शुरू

घर में जब नॉमिनेशन का एलान हुआ तो सभी सदस्यों को एक साथ बुलाया गया और उनसे दो-दो नाम मांगे गए जिन्हें इस हफ्ते वो बेघर होने से बचाना चाहते हैं। जिसमें सबने अपने अपने पसंद से चुनाव किया । किसी ने दोस्ती निभाई तो किसी ने पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकता करने का मौका ढूंढ़ा। कभी शांत रहने वाले कंटेस्टेंट्स भी इस प्रक्रिया में आक्रामक दिखे। किसी ने गठबंधन की राजनीति खेली तो कोई बिल्कुल अकेला खड़ा नजर आया। इस बीच ऐसे कई नाम आए जिससे फैंस चौंक गए

बिग बॉस का मास्टरस्ट्रोक

जैसे ही घरवाले सोच रहे थे कि नॉमिनेशन का दौर सामान्य तरीके से खत्म हो जाएगा, तभी बिगबॉस ने खेल पलट दिया । उन्होंने घरवालों को अमाल और नीलम की बातचीत का एक ऑडियो सुनाया, जिसमें दोनों नॉमिनेशन पर चर्चा करते पकड़े गए थे। जो की  नियम के विरुद्ध था । इस पर बिग बॉस ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि जब घर के सदस्य प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेते, तो परिणाम भी उन्हें झेलना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने पूरे घर को नॉमिनेट करने का बड़ा ऐलान कर दिया।

कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे को किया सेव

हालांकि यहीं खेल खत्म नहीं हुआ। बिग बॉस ने ट्विस्ट डालते हुए सभी को एक और मौका दिया। नियम यह बना कि हर प्रतियोगी को दो ऐसे सदस्यों के नाम बताने होंगे जिन्हें वो सुरक्षित करना चाहते हैं। ये प्रोसैस पूरा  होने के बाद जिसका नाम सबसे कम आया वो नोमिनेट हो गए।

कौन-कौन हुआ नॉमिनशन का शिकार?

सभी वोटिंग और चर्चाओं के बाद आखिरकार पांच नाम ऐसे सामने आए जिनके लिए यह हफ्ता बेहद मुश्किल साबित होने वाला है। ये सदस्य हैं — अशनूर कौर, बसीर अली, अभिषेक बजाज, नेहल चुडासमा और प्रणित मोरे। अब इन पांचों को वोट का इंतज़ार है । देखना ये दिलचस्प होगा की सलमान खान आने वाले वीकेंड पर किसका टिकट काटेंगे।

 

