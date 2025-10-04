Bigboss 19 : 'वीकेंड का वार' में मचेगा बवाल, कुनिका सदानंद को लेकर क्या बोल गए सलमान 'फसाद की ........

मोस्ट पॉपुलर टीवी शो बिग बॉस 19′ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है । जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है वैसे ही फैंस का एक्साइटमेंट भी काफी बढ़ रहा है। देखते देखते शो अपने छठे वीक में पहुंच गया है। इन छह हफ्तों में बिग बॉस का घर पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। ऐसे में हर किसी को इस बार के ‘वीकेंड का वार’ का बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि इस बार घर में जो कुछ हुआ उसे लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि सलमान खान इस पर किस तरह लोगों से साथ पेश आएंगे । इस बार ‘वीकेंड का वार’ काफी धमाकेदार होने वाला है। सलमान, कुनिका सदानंद को उनका असली चेहरा दिखाएंगे।

अमाल ने अशनूर और अभिषेक के बारे में कही ये बात

‘बिग बॉस 19’ के ‘वीकेंड का वार’ का नया प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में सलमान खान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। सलमान का गुस्सा सबसे ज्यादा घर की सबसे सीनियर मेंबर यानी कुनिका सदानंद पर फूटता है। सलमान, अमाल से पूछते हैं कि क्या कहा तुमने। इस पर अमाल कहते हैं कि अशनूर के बारे में कुछ बोलो तो अभिषेक बजाज को सुरसुरी लग जाती है।

सलमान ने कुनिका को कहा ‘फसाद की जड़’

‘ ये सुनते ही भला कुनिका चुप कैसे बैठती। उन्होंने कहा, ‘नहीं-नहीं, बजाज को नहीं उसमे सुरसुरी है बहुत ज्यादा।’ बस फिर क्या था, सलमान का दिमाग खराब होने लगा। उन्होंने कहा, ‘कुनिका अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है।’ इस पर कुनिका ने कहा कि मैंने अशनूर को कुछ नहीं कहा। लेकिन सलमान ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपनी गलती बार बार दोहराती हैं। अपनी म्चुअरिटी का थोड़ा तो ख्याल रखिए। इसके बाद सलमान ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘पूरे फसाद की जड़ कुनिका जी हैं और ये पूरी तरह से सही है।’ इस बीच कुनिका कुछ बोलना चाहती थीं, सलमान ने उन्हे कुछ नहीं बोलने दिया । प्रोमो देखकर साफ पता चल रहा है कि इस बार ‘वीकेंड का वार’ में बवाल मचने वाला है। जब से प्रोमो सामने आया है तब से फैन पूरा एपिसोड देखने के बेकरार हैं।