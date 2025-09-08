Ranchi Top ITI Colleges: रांची के ये हैं टॉप 3 आईटीआई संस्थान, TATA जैसी Campanies करती हैं Hiring

झारखंड की राजधानी रांची में ऐसे 3 टॉप कॉलेज है जहां आईटीआई की सबसे अच्छी डिग्री दी जाती है यहां पढ़ाई करने के बाद आपके बच्चे की भविष्य बन जाएगा। इन कॉलेज में 10वी के बाद दाखिला पास करके एड्मिशन पा सकते हैं। सबसे व्बदी बात ये है की यहां पर टाटा जैसी बड़ी कंपनियाँ हाइरिग करती हैं। ऐसे में अगर आप किसी कारणवस या वैसे जल्दी पैसा कमाने की इच्छा रखते हो तो आप यहां से 6 महीने की ट्रेनिंग लेना सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा।

आपको बता दें कि इसमें सबसे पहला नाम आईटीआई (कल्याण) का आता है. रांची का यह संस्थान श्रम रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, सरकार के अधीन काम कर रहा है. झारखंड सरकार प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), दिल्ली, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत काम करती है।यह संस्थान युवा युवाओं के का स्किल मजबूत बनाता है । इसके साथ ही कई ट्रेनिंग देता है। वर्तमान में इस संस्थान में एनसीवीटी से संबद्ध इंजीनियरिंग के 9 ट्रेड चल रहे हैं. फिटर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर वाहन, टर्नर, वायरमैन और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इन सब चीज की यहां ट्रेनिंग दी जाती है।

दूसरे नंबर पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट रांची आता है. यहां पर सिर्फ पारंपरिक तरीके से ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे प्रशिक्षुओं को अपने चुने हुए क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने में मदद मिले.अगर आप 8वीं पास हैं या 10वीं या 12वीं पास हैं तो भी आपके दरवाजे यहां खुले हुए हैं. अगर हम फीस की बात करें तो 40 रुपए हर महीने आपको भुगतान करने पड़ेंगे. यानी कि जिसके पास पैसे नहीं हैं, वह भी ट्रेनिंग ले सकता है।

तीसरा तो महिला आईटीआई रांची है. झारखंड के हेहल में स्थित एक सरकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान है. इस आईटीआई की स्थापना वर्ष 1975 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत की गई थी, जो डीजीटी, नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा एनसीवीटी से संबद्ध है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और विभिन्न औद्योगिक कौशल प्राप्त करके न केवल अपनी पारिवारिक आय बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकें. यह आईटीआई शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सिलाई तकनीक, कोपा आदि जैसे विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

आईटीआई में प्रवेश पाने के लिए आपको अप्रैल के महीने में एक एग्जाम में बैठना होगा। बता दें कि ये परीक्षा बहुत सरल होती है। आप केवल एक दो महीने अच्छे से तैयारी कर लें।इसके बाद आपको एड्मिशन आराम से मिल जाएगा।