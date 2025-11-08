लालू और राहुल के लिए ये घुसपैठिए वोटबैंक हैं, इसलिए ये लोग उन्हें बचाने के लिए निकालते हैं ‘घुसपैठिया बचाओ’ यात्रा: अमित शाह

कटिहार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बिहार के कोढ़ा, कटिहार में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, जो यहां उत्साह हैं, मैं बिहार में जहां-जहां पर भी जाता हूं, यही उत्साह दिखाई पड़ता है। ये बताता है कि लालू और राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है।

उन्होंने आगे कहा, पहले चरण का मतदान हो चुका है और इसमें लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ हो चुका है। प्रथम चरण में ही प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में एनडीए सरकार बनाने के लिए मतदाताओं ने नींव डालने का काम किया है। इसलिए दूसरे चरण में सीमांचल वालों को इस तरह से मतदान करना है कि आरजेडी वाले, जंगलराज वाले दूर-दूर तक दूरबीन से भी दिखाई न पड़े।

लालू और राहुल के लिए ये घुसपैठिए वोटबैंक हैं। इसलिए ये लोग उन्हें बचाने के लिए ‘घुसपैठिया बचाओ’ यात्रा निकालते हैं। लेकिन हम उनकी वोटबैंक से नहीं डरते हैं, इसलिए उन्हें चुन-चुन कर निकालने का काम भाजपा करेगी। जो लालू जी ने किया है, वो काम मोदी जी कभी नहीं कर सकते हैं। लालू ने चारा घोटाला किया है, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया है, होटल बेचने का घोटाला किया है, अलकतरा घोटाला किया है, बाढ़ राहत घोटाला किया है, भर्ती घोटाला किया है और AB एक्सपोर्ट का घोटाला सहित नरसंहार करने और जंगलराज लाने का काम किया।

उन्होंने आगे कहा, मोदी जी राम मंदिर बनवाने का काम करते हैं, सीता माता मंदिर बनवाने का काम करते हैं, जिसका सीतामढ़ी में भूमिपूजन हो चुका है। आतंकियों के घर में घुसकर मारने का काम करते हैं, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम करते हैं। अब मोदी जी ने तय किया है कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने हमारे सीमांचल और कटिहार के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को विस्तारित करके कटिहार तक लाने वाले हैं। नारायणपुर से पूर्णिया तक 49 किमी लंबी सड़कें बनेंगी। दो हजार करोड़ से मनिहारी और साहेबगंज को जोड़ने वाला गंगा का पुल बन रहा है। इस तरह विकास के ढेर सारे काम यहां हो रहे हैं।