Health care : इन लोगों को नहीं करना चाहिए भिंडी का सेवन , नहीं तो पड़ेंगे डॉक्टर के चक्कर

Health care ; भिंडी सब्जी मोस्टली लोगों को पसंद होती है । वैसे भी ये फाइबर, विटामिन-सी, विटामिन-के, मैग्नीशियम, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। इसलिए भिंडी को सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों को भिंडी का परहेज करना चाहिए।

किडनी स्टोन की प्रोब्लम

किडनी की समस्या वाले लोग को भिंडी का सेवन नहीं करना चाहिए । भिंडी में ऑक्सालेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सालेट शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन बना सकता है, जो किडनी की पथरी का सबसे सामान्य प्रकार है। जिन लोगों को पहले से ही किडनी स्टोन की समस्या है या उनके फैमिली में किसी को किडनी की प्रॉबलम है तो उन्हे भिंडी नहीं खाना चाहिए ।

जोड़ो के दर्द

जो लोग जोड़ो के दर्द से परेशान है वो लोग भू से भी भिंडी का न सेवन करें । पीड़ित लोग गाउट शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है। भिंडी में मौजूद ऑक्सालेट्स यूरिक एसिड के क्रिस्टलाइजेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या और भी बढ़ सकती है।

पाचन संबधी वाले लोग

पाचन संबंधी समस्याएं वाले लोग भिंडी फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो आमतौर पर पाचन के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि, जिन लोगों को पहले से ही पेट फूलना, गैस, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम या अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हैं, उनके लिए भिंडी समस्या को और बढ़ा सकती है।

