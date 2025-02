Symptoms appear in the feet when sugar increases: ब्लड शुगर बढ़ने पर पैरों में दिखाई देते हैं ये लक्षण, बिना समय गवाएं डॉक्टरों से लें सलाह

Symptoms appear in the feet when sugar increases: आजकल खराब जीवनशैली और खानपान की वजह से अधिकतर लोग डायबिटीज (

Diabetes) की चपेट में हैं। डायबिटीज पेसेन्ट्स के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। साथ ही बाकी के अंगों पर भी असर डालती है। ब्लड शुगर बढ़ने पर पैंरो पर भी कुछ खास लक्षण दिखाई देने लगते है।

जिन्हे पहचान कर आप समय रहते इसका इलाज करा सकते है।शुगर बढ़ने पर सबसे आम और पहला लक्षण पैरों में सूजन होती है। शुगर बढ़ने पर पैरों की नसों और रक्त संचार को प्रभावित कर सकता है।इसके अलावा पैरों में झुनझुनी, जलन, और सुन्न होने की समस्या होती है।

यह समस्या पैरों में घावों को महसूस करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। जिससे चोट लगने पर देर से पता चलता है। पैरों की स्किन ड्राई और फटी नजर आ सकती है। क्योंकि हाई ब्लड शुगर (High blood sugar) के चलते स्किन की नमी कम हो सकती है। स्किन में दरारे आने से बैक्टीरिया और फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।

डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों में नाखूनों पर फंगल इंफेक्शन आम होता है। शुगर मरीज के पैर में चोट या कट लगने के बाद घाव जल्दी नहीं भरता, जिससे अल्सर बनने का खतरा रहता है क्योंकि पैरों में रक्त संचार की कमी होने लगती है और अगर ध्यान न दिया जाए तो यह गैंग्रीन जैसी गंभीर समस्या में बदल सकता है।

ब्लड सर्कुलेशन खराब होने से पैरों में तेज दर्द, ऐंठन या भारीपन महसूस हो सकता है। यह संकेत रक्त वाहिकाओं में रुकावट की ओर भी इशारा कर सकते हैं। अगर शरीर में ऐसे संकेत नजर आ रहे हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शुगर की जांच कराएं। डेली एक्सरसाइज करें। साथ ही शुगर लेवल (Sugar level) को मेंटेन करने के लिए दवा आदि डॉक्टरों की सलाह पर लेते रहे।