VIDEO-एल्विश यादव के घर फायरिंग की इस गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी, बोला-करोगे जुए का प्रमोशन तो मिलेगी गोली

Elvish Yadav House Firing : मशहूर यूट्यूबर और ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ (Bigg Boss OTT 2) के विजेता एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह अच्छी नहीं है। गुरुग्राम में उनके घर पर आज सुबह-सुबह बाइक पर आए कुछ अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस हमले की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ (Gangster Himanshu Bhau) और नीरज फरीदपुरिया (Neeraj Faridpuria) ने ली है।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर 56 की है। आज सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच एक बाइक पर तीन लोग आए। उनमें से दो ने एल्विश यादव के घर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं और फिर फरार हो गए।

अच्छी बात यह है कि फायरिंग के वक्त एल्विश यादव (Elvish Yadav) घर पर नहीं थे। वो किसी काम से हरियाणा से बाहर गए हुए हैं। घर पर उनके परिवार के कुछ सदस्य और केयरटेकर मौजूद थे, लेकिन हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई। गोलियां घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर लगीं, जबकि एल्विश का परिवार दूसरे और तीसरे फ्लोर पर रहता है।

पिता ने क्या कहा?

एल्विश के पिता रामअवतार यादव ने बताया कि उन्हें या एल्विश को पहले से कोई धमकी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि मैं सो रहा था जब गोलियां चलीं। करीब 25-30 राउंड फायरिंग हुई। सीसीटीवी (CCTV) में बाइक पर तीन लोग दिखे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और सबूत इकट्ठा कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि एल्विश यादव के परिवार की तरफ से शिकायत दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गैंगस्टर ने क्यों ली जिम्मेदारी?

इस हमले के कुछ ही देर बाद हिमांशु भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली। गैंग के सदस्य राव इंद्रजीत यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह फायरिंग गैंगस्टर नीरज फरीदपुर (Firing Gangster Neeraj Faridpur) और भाऊ रितोलिया (Bhau Ritoliya) ने की है।

पोस्ट में एल्विश यादव पर जुए (Gambling) को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही धमकी दी गई है कि जो भी जुए को बढ़ावा देगा, उसे या तो कॉल आएगी या फिर गोली। हालांकि, इस सोशल मीडिया पोस्ट की प्रामाणिकता की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

पहले भी चर्चा में रहा है हिमांशु भाऊ गैंग

यह गैंग गुरुग्राम में पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पिछले महीने, हरियाणवी सिंगर और रैपर फाजिलपुरिया की कार पर भी फायरिंग हुई थी। इसके कुछ दिन पहले ही उनके एक करीबी दोस्त की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी भी इसी गैंग ने ली थी।

एल्विश यादव (Elvish Yadav) का नाम पहले भी विवादों में रहा है। पिछले साल उन्हें सांप के जहर वाली रेव पार्टी मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है।