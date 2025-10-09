पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंचे नाबालिग प्रेमी, उम्र जानकर हर कोई हैरान

Minor lovers flee Pakistan and reach India: "ये इश्क नहीं आसां एक आग दरिया है और डूबकर जाना है" अली सिकंदर यानी जिगर मोरादाबादी का प्रसिद्ध शेर हर सच्चे प्रेमी की उस संघर्ष के लिए है जो अपने प्रेमी को पाने के लिए हर तकलीफ से गुजरने को तैयार है। ऐसा ही कुछ गुजरात के कच्छ में देखने को मिला है, जहां कथित तौर पर नाबालिग प्रेमी जोड़े ने किसी बात की फिक्र किए बाद भारत-पाकितान की सरहद पार कर दी।
जानकारी के अनुसार, गुजरात के कच्छ में 16 साल के एक लड़के और 14 साल की लड़की को पकड़ा गया है। दोनों वगाड इलाके के खादिर आइलैंड के रतनापुर गांव में जंगल के इलाके से गिरफ्तार हुए हैं। नाबालिग प्रेमी जोड़े ने खुद को पाकिस्तानी बताया है। जोड़े ने दावा किया कि वे भील समुदाय से हैं और पाकिस्तान के थारपारकर जिले के रहने वाले हैं। हालांकि, उनके पास से पाकिस्तान की नागरिकता से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले।
प्रारम्भिक जांच में सामने आया है कि नाबालिग लड़के और लड़की ने उस जगह प्रवेश गुजरात में प्रवेश किया जहां तारबंदी क्षतिग्रस्त थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, कच्छ पूर्व के एसपी सागर ने कहा कि दोनों ने दावा किया है कि घरवालों से झगड़े के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। देखे जाने से पहले वे भारतीय सीमा में लगभग 40 किलोमीटर अंदर तक आ चुके थे। चार दिन पहले दोनों कुछ खाना और दो लीटर पानी लेकर निकलकर घर से निकले थे। पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचना दी है। दोनों की पहचान की जा रही है।