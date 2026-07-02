  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. इस बार BJP को न चंदा मिलने जा रहा, न दान, न चढ़ावा और न ही वोट : अखिलेश यादव

इस बार BJP को न चंदा मिलने जा रहा, न दान, न चढ़ावा और न ही वोट : अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में भी सरकार को घेरा। साथ ही कहा, ये बात गांव गांव तक पहुंच गई है। अब भाजपा को न चंदा मिलने जा रहा है और न ही चढ़ावा मिलने जा रहा है। इसके साथ ही, अब वोट भी इन्हें नहीं मिलेगा। मर्यादा का पहला नाम राम और दूसरा नाम संविधान है। इन लोगों ने भगवान राम को भी दगा दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा के इशारों पर पुलिस—प्रशासन पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, थाना-पुलिस भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। इस बार भाजपा को चंदा, दान, चढ़ावा और वोट नहीं मिलने वाला है। इन्होंने संविधान, आस्था, मर्यादा और श्रद्धा को डगा दिया है। हमें उम्मीद है कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे को लेकर जो चर्चाएं बनी है, वह सच्चाई अभी और बाहर आएगी।

पढ़ें :- महुआ मोइत्रा के ऑफिस पर हमला हुआ तो भड़के अखिलेश, कहा- भाजपा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके राजनीतिक हिंसा का विषैला वातावरण बना रही

अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में भी सरकार को घेरा। साथ ही कहा, ये बात गांव गांव तक पहुंच गई है। अब भाजपा को न चंदा मिलने जा रहा है और न ही चढ़ावा मिलने जा रहा है। इसके साथ ही, अब वोट भी इन्हें नहीं मिलेगा। मर्यादा का पहला नाम राम और दूसरा नाम संविधान है। इन लोगों ने भगवान राम को भी दगा दिया है।

उन्होंने आगे कहा, यही इनका जीरो टॉलरेंस है कि न्याय नहीं मिल सकता। भारतीय जनता पार्टी थाने चला रही है, हथेली गर्म पुलिस नर्म। इतना भ्रष्टाचार कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था से खिलवाड़ किया है और अब लोकतंत्र से भी खिलवाड़ करने की तैयारी चल रही है।

जनता भी इंतजार कर रही है कि अपने वोट से इनको हटाएगी। जो लोग चुनाव नवम्बर में कराने चाहते थे, सितंबर में कर दे, हम लोग तैयार हैं। साथ ही कहा, देश के प्रधानमंत्री जी जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करके गए थे तो दूसरे ही दिन वो ढह गया था, बीजेपी के लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं।

 

 

पढ़ें :- पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा पर अंडे से हमला, TMC सांसद बोले-BJP के लोग हमला कर रहे, पुलिस देख रही

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इस बार BJP को न चंदा मिलने जा रहा, न दान, न चढ़ावा और न ही वोट : अखिलेश यादव

इस बार BJP को न चंदा मिलने जा रहा, न दान, न...

यूपी में विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, लगातार सातवें साल नहीं बढ़ाए जाएंगे बिजली बिल के दाम: अवधेश कुमार वर्मा

यूपी में विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, लगातार सातवें साल नहीं बढ़ाए...

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश, 250 करोड़ से अधिक की ठगी में 119 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश,...

दिल्ली-NCR में मानसून की पहली फुहार, यूपी में बिजली गिरने से 8 घरों में पसरा मातम

दिल्ली-NCR में मानसून की पहली फुहार, यूपी में बिजली गिरने से 8...

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों ​के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट व एक के घर का सर्वे कर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों ​के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट व एक...

प्रयागराज में लव जिहाद और युवती की मौत के मामले में आया नया मोड़, आरोपितों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

प्रयागराज में लव जिहाद और युवती की मौत के मामले में आया...