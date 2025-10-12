US vs China Trade War: 'उच्च शुल्क लगाने की धमकी देना बातचीत का सही तरीका नहीं...' अमेरिका के 100 प्रतिशत टैरिफ पर भड़का चीन

US vs China Trade War: अमेरिका की ओर से चीन पर 100 फीसदी टैरिफ के ऐलान के बाद शेयर मार्केट में भूचाल आ गया है। इससे बिटकॉइन से लेकर एथेरियम और डॉज कॉइन जैसे क्रिप्टो असेट तेजी से गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी शेयर बाजार में NVIDIA, टेस्ला और अमेजन जैसे शेयरों पर भारी दबाव दिखा है। इस बीच चीन ने अमेरिकी टैरिफ (US tariffs) को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजिंग ने रविवार को वॉशिंगटन पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है।
चीनी वाणिज्य मंत्रालय (Chinese Ministry of Commerce) के एक प्रवक्ता ने बिना नाम बताए कहा, “अमेरिकी बयान तथाकथित दोहरे मानदंडों का एक उदाहरण है… इन कार्रवाइयों ने चीन के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और दोनों पक्षों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक वार्ता के माहौल को गंभीर रूप से कमजोर किया है। हर मोड़ पर उच्च शुल्क लगाने की धमकी देना चीन के साथ बातचीत का सही तरीका नहीं है।” चीन ने कहा, “अमेरिका अपने हितों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय नियमों की व्याख्या करता है और जब अन्य देश वही सिद्धांत अपनाते हैं तो उन्हें दोषी ठहराता है।”
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने शुक्रवार को चीन से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने कहा था कि यह फैसला चीन की ओर से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर लगाए गए नए निर्यात प्रतिबंधों (New export restrictions) के जवाब में लिया गया है। जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और रक्षा उपकरणों में किया जाता है।