Lakhimpur Kheri News : दबंगों ने पेट्रोल डालकर युवक को ज़िन्दा जलाया, गम्भीर हालत को देखते हुए ट्रामा सेंटर किया गया रेफर

लखीमपुर खीरी जिले के भीरा थाना क्षेत्र में दबंगों ने शराब के नशे में एक युवक पर पेट्रोल डालकर उसे ज़िंदा जलाने का प्रयास किया गया। आनन-फानन में युवक को स्थानीय सीएचसी ले जाया गया, युवक की गम्भीर हालत को देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। घटना जिले के थाना भीरा क्षेत्र के इटकुटी गांव की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

इटकुटी चौराहे पर गुरुवार रात एक युवक को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक खोखे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में खोखा संचालक रवि गुप्ता गंभीर रूप से झुलस गया जबकि उसकी मां राजेश्वरी देवी को मामूली चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रवि अपने खोखे में सामान रख रहा था तभी सोबरन यादव नामक व्यक्ति से उधारी समान देने से इनकार करने पर उसका विवाद हो गया।

आरोप है कि विवाद के बाद सोबरन यादव अपने तीन-चार अन्य साथियों के साथ मौके पर दोबारा पहुंचा और उसने खोखे में रखा पेट्रोल निकालकर पहले खोखे पर और फिर रवि पर डाल दिया। इसके बाद माचिस से आग लगा दी, आग की चपेट में आने से युवक बुरी तरह झुलस गया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। इस घटना में खोखा और उसमें रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। घायल युवक को तुरंत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है।

वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची भीरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।एसओ भीरा ने बताया कि तहरीर के आधार पर सोबरन यादव, सूरज यादव और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है।

रिपोर्ट: शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी

