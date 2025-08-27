Tibet Earthquake : तिब्बत में महसूस किए गए भूकंप के झटके ;  जानें कितनी रही तीव्रता

तिब्बत में एक बार फिर से धरती कांप गई है। मंगलवार को रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया जिसका केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था। हालांकि इस बार कोई बड़ी तबाही की खबर नहीं आई है। इससे पहले 7 जनवरी 2025 को तिब्बत के डिंगरी काउंटी (टिंगरी) में भयानक भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई थी।

हालांकि 7 जनवरी 2025 को डिंगरी काउंटी में आए भयंकर भूकंप ने तबाही मचा दी थी। उस समय USGS ने इसकी तिव्रता 7.1 बताई थी। इस हादसे में करीब 126 लोगों की जान चली गई थी और 188 लोग घायल हुए थे। वहीं 3600 से ज्यादा घर ढह गए थे। इसके अलावा लगभग 46 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा था।तिब्बत के अलावा भूकंप के झटके नेपाल, भूटान और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी महसूस हुए थे।

तिब्बत का पठार भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के मिलन के कारण बना है। यह भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से बेहद सक्रिय है। यहां अक्सर भूकंप आते रहे हैं। इसी साल 12 मई 2025 को भी यहां भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई थी। भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल की हानि नहीं हुई थी।