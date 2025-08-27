  1. हिन्दी समाचार
  3. Tibet Earthquake : तिब्बत में महसूस किए गए भूकंप के झटके ;  जानें कितनी रही तीव्रता

तिब्बत में एक बार फिर से धरती कांप गई है। मंगलवार को रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया जिसका केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था।

By अनूप कुमार 
