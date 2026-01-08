  1. हिन्दी समाचार
  3. तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप से हो सकते हैं बाहर! टूर्नामेंट से ठीक पहले करानी पड़ी सर्जरी- रिपोर्ट

Tilak Varma testicular Torsion Surgery: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से अब करीब 4 हफ्तों का वक्त बचा है। इससे पहले भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। टीम के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा आगामी टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, तिलक वर्मा की अभी-अभी 'टेस्टिकुलर टॉर्शन' सर्जरी हुई है। जिसके बाद उनकी रिकवरी में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। ऐसे में उनके खेलने पर सस्पेंस बरकरार है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 : ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दो टूक, कहा-'खेलना है तो भारत में खेलो...'

कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा को सुबह अचानक दर्द की शिकायत हुई। जिसके बाद जांच में टेस्टिकुलर टॉर्शन की पुष्टि हुई। डॉक्टरों की सलाह पर तत्काल सर्जरी की गई। सर्जरी सफल रही और उनकी हालत स्थिर है। रिकवरी और वापसी को लेकर आगे जानकारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि तिलक वर्मा की रिकवरी में 2-4 हफ्ते लग सकते हैं – और T20 वर्ल्ड कप 4 हफ़्ते में शुरू हो रहा है, इसलिए उनके लिए यह मामला थोड़ा मुश्किल है।

बता दें कि तिलक वर्मा ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए अहम पारियां खेलीं हैं। जिनमें एशिया कप 2025 के फाइनल में मैच जिताऊ पारी भी शामिल रही। अगर वह टी20 वर्ल्ड कप तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाते तो यह गतविजेता भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका होगा। फिलहाल, बीसीसीआई की ओर से इस प्रतिक्रिया का इंतजार है।

 

पढ़ें :- टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम इंडिया पर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, अजीत अगरकर को लेकर कह दी बड़ी बात
