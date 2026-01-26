तिलक वर्मा चौथे और पांचवें टी20आई मैच से बाहर, भारतीय स्क्वाड में बने रहेंगे श्रेयस अय्यर

Tilak Varma ruled out of remainder of T20Is: तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज़ के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। श्रेयस अय्यर, जिन्हें तिलक के न होने की वजह से टेम्पररी रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था, उन्हें सीरीज़ के बाकी मैचों के लिए टीम में बनाए रखा गया है और वह पांच मैचों की सीरीज़ के आखिरी दो मैचों के लिए विशाखापत्तनम और उसके बाद तिरुवनंतपुरम जाएंगे।
Tilak Varma ruled out of remainder of T20Is: तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज़ के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। श्रेयस अय्यर, जिन्हें तिलक के न होने की वजह से टेम्पररी रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था, उन्हें सीरीज़ के बाकी मैचों के लिए टीम में बनाए रखा गया है और वह पांच मैचों की सीरीज़ के आखिरी दो मैचों के लिए विशाखापत्तनम और उसके बाद तिरुवनंतपुरम जाएंगे।
बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय बल्लेबाज़ तिलक वर्मा ने फिजिकल ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है और BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपने रिहैबिलिटेशन में लगातार सुधार कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें पूरी तरह से मैच फिट होने में और समय लगेगा और वह चल रही IDFC फर्स्ट बैंक पांच मैचों की T20I सीरीज़ के आखिरी दो T20I मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। तिलक 3 फरवरी को पूरी तरह से मैच फिट होने के बाद मुंबई में टीम के साथ जुड़ेंगे, जो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत के वार्म-अप मैच से पहले होगा। पुरुष चयन समिति ने सिफारिश की है कि श्रेयस अय्यर बाकी मैचों के लिए तिलक वर्मा की जगह खेलते रहेंगे।
Tilak Varma will not be available for the final two T20Is of the ongoing @IDFCFirstBank 5️⃣-match T20I series.
Shreyas Iyer to continue as part of #TeamIndia squad.
तिलक वर्मा का इस महीने की शुरुआत में राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलते समय सर्जरी हुई थी और उम्मीद है कि वह 7 फरवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए फिट हो जाएंगे। तिलक के करीबी एक सूत्र ने क्रिकबज से कहा कि वह वर्ल्ड कप के लिए “पक्का” उपलब्ध रहेंगे। वनडे में उप-कप्तान अय्यर अभी तक चल रही सीरीज़ में प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने दिसंबर 2023 के बाद से कोई T20I मैच नहीं खेला है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे और पांचवें टी20आई के लिए भारतीय स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WK), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (VC), रिंकू सिंह, जसप्रित बुमरा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, इशान किशन (WK), रवि बिश्नोई