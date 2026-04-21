Tim Cook Apple : टिम कुक Apple को नई ऊंचाईयों तक लेकर गए, अब मिलेगा नया सीईओ

Tim Cook Apple : Apple के CEO टिम कुक ने घोषणा की है कि लगभग 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने के बाद, वह क्यूपर्टिनो की इस दिग्गज कंपनी में अपने पद से हट रहे हैं। कुक ने Apple कम्युनिटी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने हार्डवेयर इंजीनियरिंग के प्रमुख जॉन टर्नस को अपनी ज़िम्मेदारी सौंपी। इसी के साथ Apple में एक युग का अंत हो रहा है।

टिम कुक ने स्टीव जॉब्स (Steve Jobs) की जगह 24 अगस्त, 2011 से एपल की कमान संभाली थी। वह वर्ष 1998 में टिम कुक वर्ल्डवाइड ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एपल में शामिल हुए थे। उनकी अगुवाई में एपल दुनिया में $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन और $3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी। वित्त वर्ष 2011 में कंपनी की आय लगभग $108 बिलियन यानी $10.8 हजार करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2024 तक बढ़कर $394 बिलियन से अधिक हो गई। टिम कुक ने एपल वॉच, एयरपॉड्स और M-सीरीज चिप्स के लॉन्च की अगुवाई की, साथ ही ऐप स्टोर, एपल म्यूजिक और आईक्लाउड जैसे हाई-मार्जिन सर्विसेज बिजनेस का भी तेजी से विस्तार किया।

टिम कुक 1 सितंबर, 2026 तक CEO के तौर पर काम करते रहेंगे, जिसके बाद वे Apple के बोर्ड में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। कुक की अगुवाई में Apple ने बेमिसाल तरक्की की, और Apple Watch जैसे नए प्रोडक्ट्स के साथ-साथ Apple Music और Apple TV Plus जैसी सर्विसेज़ भी लॉन्च कीं।

Apple के प्रमुख इस बात से खुश थे कि वे एक ऐसी कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसने उपभोक्ताओं के जीवन को बेहतर बनाने में सफलता पाई है। उन्होंने बताया, “मैं एक ऐसा आभार महसूस करता हूँ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता; मुझे खुशी है कि किसी तरह मैं उन ईमेल के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति बन पाया।” कुक ने आगे कहा, “एक ऐसी कंपनी का नेतृत्व करना, जो लोगों की कल्पनाओं को जगाती है और उनके जीवन को इतने गहरे तरीकों से समृद्ध करती है कि उसका वर्णन करना असंभव है। यह मेरे लिए कितना बड़ा सम्मान और सौभाग्य रहा है।”