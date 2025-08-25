आज सोना फिर ​हुआ सस्ता, चांदी भी सस्ती

नई दिल्ली। सोने – चांदी की बात की जाये तो इन दोनों धातुओं में उतार चाढ़व होते रहते हैं। इधर कई दिनों से लगातार सोने में तेजी देखने को मिला है। पर आज अचानक फिर से सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई है। आज 24 कैरेट सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोने में अभी तक 57 रुपये की गिरावट आई है। वहीं चांदी की चमक भी आज कम हुई है। एमसीएक्स के हिसाब से आज सोना 100,195 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 1004,00 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है। ये 100,384 रुपये पर क्लोज हुआ है।

वहीं अगर हम चांदी के भाव की बात करें तो आज 1 किलो चांदी की कीमत एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि) पर 116,002 रुपये चल रही है। इसमें 234 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। सोने और चांदी के रेट कम होने से खरीद करने वालों के लिये अभी रुकना सही रहेगा महंगी सर्राफा बाजार भी आज रुकावट बनी है । वहीं सोना—चांदी अगर बेचना हो तो आज की बाजार सही है।