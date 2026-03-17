  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Aaj Ka Rashifal 17 March: इन राशि के लोगों को नौकरी या व्यवसाय में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Aaj Ka Rashifal 17 March: इन राशि के लोगों को नौकरी या व्यवसाय में मिलेगी नई जिम्मेदारी

आज का राशिफल 17 मार्च 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 17 March: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कन्या राशि के लोग आज खर्चों पर नियंत्रण रखें।

पढ़ें :- 03 मार्च 2026 का राशिफल: पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है...जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में किसी से सलाह लेकर काम करना लाभदायक रहेगा।

वृषभ – आज का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा। पुराने रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मिथुन – आज सोच-समझकर फैसले लेने का समय है। कार्यक्षेत्र में नई योजना बन सकती है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें।

कर्क – आज भावनात्मक मामलों में सावधानी रखें। किसी करीबी से मतभेद हो सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

पढ़ें :- 02 मार्च 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों का आज कार्य क्षेत्र में प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा

सिंह – आज काम में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है।

कन्या – आज खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला – आज सामाजिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें। अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक – आज कार्य क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं। आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार का सहयोग मिलेगा।

धनु – आज बातचीत में संयम रखें। कार्यक्षेत्र में अवसर मिल सकते हैं लेकिन जल्दबाजी से बचें। परिवार के मामलों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

पढ़ें :- 27 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज उत्साह से भरा दिन है, नई योजनाओं को लेकर आप अग्रसर रहेंगे

मकर – आर्थिक मामलों पर ध्यान देने का समय है। धीरे-धीरे धन और करियर में स्थिरता आएगी। परिवार में तालमेल बनाए रखें।

कुंभ – आज नए विचार और योजनाएँ बन सकती हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन बनाए रखें।

मीन – आज आत्मविश्वास और आत्म-चिंतन से आपको सही दिशा मिलेगी। करियर और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Aaj Ka Rashifal 17 March: इन राशि के लोगों को नौकरी या व्यवसाय में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Aaj Ka Rashifal 17 March: इन राशि के लोगों को नौकरी या...

Gudi Padwa 2026 : मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा इस दिन मनाया जाएगा,जाने शुभ मुहूर्त और महत्व

Gudi Padwa 2026 : मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा इस दिन मनाया जाएगा,जाने...

Aaj Ka Rashifal 16 March: सोमवार के दिन इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, शुरू कर सकते हैं नया काम

Aaj Ka Rashifal 16 March: सोमवार के दिन इन राशियों को मिलेगा...

Meen Sankranti 2026 : मीन संक्रांति पर सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में करते हैं प्रवेश ,लक्ष्मी जी की पूजा करना कल्याणकारी

Meen Sankranti 2026 : मीन संक्रांति पर सूर्य कुंभ राशि से मीन...

Aaj Ka Rashifal 15 March: इन राशि के लोगों को आज थोड़ा सावधान रहने की है जरूरत, किसी पर जल्दी भरोसा न करें

Aaj Ka Rashifal 15 March: इन राशि के लोगों को आज थोड़ा...

Chaitra Ram Navami 2026 Date :  चैत्र राम नवमी पर करें व्रत, रामचरितमानस पाठ, माना जाता है विजय का प्रतीक

Chaitra Ram Navami 2026 Date :  चैत्र राम नवमी पर करें व्रत,...