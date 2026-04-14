Toyota Innova Hycross Sales Records : टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ने बनाया रिकॉर्ड, भारत में 2 लाख सेल का आंकड़ा किया पार

Toyota Innova Hycross Sales Records : टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ने भारत में 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है, और यह उपलब्धि उसने नवंबर 2022 में लॉन्च होने के महज 41 महीनों में हासिल कर ली है। Toyota Innova HyCross ने भारत में अपनी लॉन्चिंग के लगभग साढ़े तीन साल बाद—जो नवंबर 2022 में हुई थी—2 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह वह मॉडल है जिसने Innova के फ़ॉर्मूले को ही बदल दिया।

बेहतर फ़्यूल एफ़िशिएंसी

इसमें न कोई डीज़ल इंजन है, न ही कोई लैडर-फ़्रेम—बल्कि यह एक मोनोकॉक प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है और इसमें सिर्फ़ पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (Strong Hybrid) के विकल्प उपलब्ध हैं। यह बदलाव साफ़ तौर पर असरदार साबित हो रहा है, खासकर उन शहरों में जहाँ खरीदार अब एक फ़ैमिली MPV में बेहतर फ़्यूल एफ़िशिएंसी (Fuel Efficiency) और कम रनिंग कॉस्ट को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं।

बैटरी ड्राइविंग के दौरान खुद ही चार्ज हो जाती है

यह एक सेल्फ-चार्जिंग Hybrid System है, जिसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं। यह मिलकर 186 bhp पावर और 206 Nm टॉर्क देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी (Better Fuel Efficiency) है, खासकर शहरी ड्राइविंग में। आपको इसे प्लग इन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैटरी ड्राइविंग के दौरान खुद ही चार्ज हो जाती है।

कम्फर्ट ज्यादा स्पेस

Hycross की कीमत पेट्रोल वेरिएंट के लिए 18.70 लाख रुपये से शुरू होती है और हाइब्रिड वेरिएंट के लिए 26.76 लाख रुपये तक जाती है (Ex-showroom)। जी हां, यह कार सस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे खरीद रहे हैं क्योंकि इसमें कम्फर्ट, ज्यादा स्पेस और Toyota की भरोसेमंद क्वालिटी मिलती है।