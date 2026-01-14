राजस्थान के सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा: कार और ट्रक की भिडंत में 6 महिलाओं की मौत, तीन घायल

सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे से फतेहपुर कस्बे और आसपास के ग्रामीण शोक में डूब गए। फतेहपुर उपखंड क्षेत्र के हरसावा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में फतेहपुर निवासी 6 महिलाओं की मौके पर दर्दनाक मौत हो गयी, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया जा रहा है कि, इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों की शिनाख्त संतोष पत्नी सत्यनारायण माली, तुलसी देवी पत्नी ललित, मोहन देवी पत्नी महेश, इन्द्रा पुत्री महेश, आशा पत्नी मुरारी और चंदा पत्नी सुरेन्द्र के रूप में हुई है। ये सभी ​महिलाएं फतेहपुर की रहने वाली थी। वहीं, घायलों की शिनाख्त वशीम पुत्र मनीर खां, सोनू पुत्री सुरेन्द्र और बरखा पत्नी ओमप्रकाश के रूप में हुई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वहीं, इस हादसे के बाद हाईवे-52 पर वाहनों की कतार लग गई। हादसे के काफी देर तक यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। वहीं, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रभावित यातायात को सुचारू पर से चलवाया।

वहीं, इस घटना पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जयपुर- बीकानेर हाइवे पर फतेहपुर के हरसवा गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हृदयविदारक है। राजस्थान में एक के बाद एक होते जानलेवा सड़क हादसे होना चिंता का विषय है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करें एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।