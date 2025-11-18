Dhurandhar Trailer : रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ का ट्रेलर रिलीज, इस दिन आएगी फिल्म

सुपरस्टार रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर‘ (Dhurandhar) के ट्रेलर देखने का इंतजार खत्म हो गया है। मेकर्स ने आज यानी 18 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म ‘धुरंधर’ का धांसू ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म के ट्रेलर में रणवीर सिंह का अंदाज देखकर लोग उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज होने वाला था लेकिन मेकर्स ने दिल्ली में ब्लास्ट के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया था।

फिल्म ‘धुरंधर‘ के ट्रेलर ने उड़ाया गर्दा

फिल्म धुरंधर जब से अनाउंस हुई तब से चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से हो रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। फिल्म के 4.8 मिनट के धांसू ट्रेलर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ की जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म के ट्रेलर को देखकर अंदाजा लग गया है कि एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के क्लैश की कहानी देखने को मिलेगी. फिल्म में रणवीर सिंह का धांसू एक्शन तो निगेटिव रोल में नजर आने वाले अर्जुन रामपाल का खौफनाक अंदाज देखकर लोग सिहर जाएंगे. इसके साथ ही फिल्म ‘धुरंधर’ में नजर आने वाले स्टार्स आर माधवन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना अपने किरदार में खूब जमे. इस फिल्म में स्टार्स के डायलॉग लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

‘धुरंधर’ में नजर आएगी ये एक्ट्रेस

फिल्म ‘धुरंधर’ में धांसू एक्शन और जबरदस्त डायलॉग के बीच एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने भी लोगों को आकर्षित किया. रणवीर सिंह के अपोजिट नजर आने वाली सारा अर्जुन जब से फिल्म में कास्ट हुई हैं तब से चर्चा में बनी हुई हैं।