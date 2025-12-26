Train Fare Hike: आज से महंगा हुए ट्रेन से सफर, रेल मंत्रालय ने सभी श्रेणी का किराया बढ़ाया

Train Fare Hike: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ने जा रहा है। आज (26 दिसंबर) से रेल मंत्रालय ने सभी श्रेणी की यात्रा के लिए किराया बढ़ा दिया है। जिसकी घोषणा भारतीय रेल ने हाल ही में की थी। हालांकि, पहले से बुक किए गए टिकटों पर इस बढ़ोत्तरी का असर नहीं पड़ेगा। ये किराया नई टिकट बुकिंग पर लागू होगा। आइये जानते हैं कि रेल मंत्रालय ने किस श्रेणी के किराये में कितनी बढ़ोत्तरी की है।

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेन के किराए में नए संशोधन के तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, 216 किमी. से अधिक की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोत्तरी की गयी है। साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किमी. और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और सभी एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किमी. की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के अनुसार, उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किरायों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अन्य श्रेणियों की ट्रेनों और सेवाओं पर यह संशोधन लागू होगा।

ट्रेन के किराए में बढ़ोत्तरी के बाद 216 किमी. से 750 किमी. तक की दूरी के लिए किराए में पांच रुपये अधिक देने होंगे। इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए, वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। जैसे- 751 किमी. से 1250 किमी. तक की दूरी के लिए 10 रुपये, 1251 किमी. से 1750 किमी. तक की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किमी. से 2250 किमी. तक की दूरी के लिए 20 रुपये भुगतान करने होंगे।