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Indian Railway :  भारतीय रेलवे ने बदले टिकट कैंसिलेशन नियम , जर्नी से 8 घंटा पहले टिकट कैंसिल करने पर नहीं मिलेगा रिफंड

रेलवे ने टिकटों को कैंसिल करने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब यदि कोई व्यक्ति ट्रेन छूटने से आठ घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करवाता है तो उसे एक पैसे का भी रिफंड नहीं मिलेगा।  

By अनूप कुमार 
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