भड़के ट्रंप का बड़ा ऐलान- साउथ अफ्रीका को 2026 G20 समिट का नहीं मिलेगा इनविटेशन... सब्सिडी भी रोकी

2026 G20 Summit: पिछले दिनों ने साउथ अफ्रीका ने G20 सम्मेलन की मेजबानी की थी। जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन, अमेरिका ने इसका बहिष्कार कर दिया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका की कड़ी आलोचना करते हुए गोरे लोगों की हत्या का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि साउथ अफ्रीका कहीं भी मेंबरशिप के लायक देश नहीं हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पोस्ट में लिखा, “यूनाइटेड स्टेट्स साउथ अफ्रीका में G20 में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका की सरकार अफ्रीकी लोगों और डच, फ्रेंच और जर्मन सेटलर्स के दूसरे वंशजों द्वारा सहे गए भयानक ह्यूमन राइट्स के गलत इस्तेमाल को मानने या उस पर ध्यान देने से इनकार करती है। सीधे शब्दों में कहें तो, वे गोरे लोगों को मार रहे हैं, और बेतरतीब ढंग से उनके खेत छीनने दे रहे हैं। शायद, सबसे बुरी बात यह है कि जल्द ही बंद होने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स और फेक न्यूज़ मीडिया इस नरसंहार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इसीलिए रेडिकल लेफ्ट मीडिया के सभी झूठे और दिखावा करने वाले बंद हो रहे हैं!”

ट्रंप ने आगे लिखा, “G20 के खत्म होने पर, साउथ अफ्रीका ने G20 की प्रेसीडेंसी हमारे U.S. एम्बेसी के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को देने से इनकार कर दिया, जो क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे। इसलिए, मेरे कहने पर, साउथ अफ्रीका को 2026 G20 का इनविटेशन नहीं मिलेगा, जो अगले साल फ्लोरिडा के ग्रेट सिटी मियामी में होस्ट किया जाएगा। साउथ अफ्रीका ने दुनिया को दिखा दिया है कि वे कहीं भी मेंबरशिप के लायक देश नहीं हैं, और हम उन्हें दिए जाने वाले सभी पेमेंट और सब्सिडी तुरंत रोक देंगे। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद!”

The United States did not attend the G20 in South Africa, because the South African Government refuses to acknowledge or address the horrific Human Right Abuses endured by Afrikaners, and other descendants of Dutch, French, and German settlers. To put it more bluntly, they are… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2025

बता दें कि 21 से 23 नवंबर, 2025 तक रिपब्लिक ऑफ़ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग ने पहली बार G20 समिट की मेजबानी की थी। यह अफ्रीका में होने वाला पहला G20 समिट था। 2023 में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान, अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बन गया था। लेकिन, अमेरिका ने इस समिट के बहिष्कार का ऐलान किया था। हालांकि, ट्रंप ने अब दावा किया है कि U.S. एम्बेसी के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव इस समिट में शामिल हुए थे।