Trump-Musk Meeting : झगड़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप और मस्क नजर आए एक मंच पर , मतभेदों के बाद साथ नजर आए दोनों दिग्गज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दिग्गज बिजनेसमैन एलॉन मस्क मतभेदों के बाद एक मंच पर साथ नजर आए। मौका था एरिजोना में आयोजित चार्ली किर्क की मेमोरियल सभा। जहां एक मंच पर दोनों दिग्गज एक साथ मिले और उन्हें हाथ मिलाते हुए देखा गया। मस्क ने मई में ट्रंप के सरकारी विभाग DOGE से इस्तीफा दिया था।एलॉन मस्क ने ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) का नेतृत्व किया था, जिसका मकसद सरकारी खर्च में कटौती करना था। मतीोदों के चलते मई के आखिरी दिनों में मस्क ने इसमें अपनी भागीदारी वापस ले ली थी।

व्हाइट हाउस ने ट्रंप और मस्क की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है।

मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर स्मारक पर साथ बैठे अपनी और ट्रंप की एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसका शीर्षक था: “चार्ली के लिए।” व्हाइट हाउस ने भी इस तस्वीर को दोबारा पोस्ट किया।

मस्क ने ट्रम्प के राष्ट्रपति अभियान के लिए 270 मिलियन डॉलर से अधिक का दान दिया, तथा रिपब्लिकन के लिए महत्वपूर्ण चुनावी राज्यों में भारी जीत हासिल की।