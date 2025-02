Trump warns Hamas : ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी, कहा- ‘शनिवार दोपहर तक हो सभी बंधकों की रिहाई, नहीं तो सब कुछ हो जाएगा बर्बाद’

Trump warns Hamas : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) अपने कड़े फैसलों से दुनिया को चौंका रहे हैं। खबरों के अनुसार,राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक गाजा में बंधक (Hostages in Gaza) बनाए गए सभी शेष बंधकों को रिहा नहीं करता है तो इजरायल और हमास (Israel and Hamas) के बीच अनिश्चित संघर्ष विराम समझौते (Indefinite ceasefire agreement between Israel and Hamas) को रद्द कर दिया जाना चाहिए। कार्यकारी आदेशों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर करते समय पत्रकारों को दिए गए बयान में ट्रम्प ने कहा कि यह अंततः इजरायल पर निर्भर है।

यह हमास द्वारा शनिवार को निर्धारित बंधकों को रिहा करने में देरी की घोषणा के बाद आया है। पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रम्प ने कहा कि इज़राइल उनके अल्टीमेटम और शनिवार दोपहर की समय सीमा की अवहेलना कर सकता है, उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Prime Minister Benjamin Netanyahu) से बात कर सकते हैं।

ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर शेष बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्हें डर है कि कई लोग मारे जाएंगे। हालांकि, ट्रम्प ने यह भी कहा, ‘मैं अपने लिए बोल रहा हूं।’ इजरायल इसे रद्द कर सकता है।

बंधकों की रिहाई में होगी देरी- हमास

वहीं, हमास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि इजरायल पर युद्ध विराम समझौते (Ceasefire Agreements on Israel) का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद वह अगले बंधकों की रिहाई में देरी करेगा।

इजराइल और हमास छह सप्ताह के युद्ध विराम के बीच में हैं। इस दौरान हमास 7 अक्टूबर, 2023 को अपने हमले में पकड़े गए दर्जनों बंधकों को लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा कर रहा है।