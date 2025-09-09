United State: ट्रंप की डिनर पार्टी दो अफसरो में हुई मारपीट , जानिए कैसे हुई स्कॉट बेसेंट और बिल पुल्टे की नोकझोक

अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी के दौरान मारपीट का बड़ा मामला आया है। अमेरिका टॉप इकोनॉमिक में किसी बात को लेकर बहस होने लगी इसके बाद बात इतनी बढ़ गयी की मारपीट की मोड़ पर आ गयी।इस बहस के दौरान दोनों अधिकारियों के बीच अपशब्द का प्रयोग हुआ। ये घटना वाशिंगटन डीसी में एक विशेष क्लब “एक्जीक्यूटिव ब्रांच” के उद्घाटन और एक पॉडकास्ट होस्ट चमथ पालिहपितिया के जन्मदिन समारोह के दौरान हुई। जिन लोगों के बीच में मारपीट की नौबत आई है। ट्रंप के जिन दो अफसरों के बीच मारपीट की नौबत आई है वो लोग अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस यानी कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट और फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुल्टे के बीच।

एक मीडिया चैनल के अनुसार एग्ज़ीक्यूटिव क्लब में एक रात्रिभोज के दौरान स्कॉट बेसेन्ट ने पुल्टे के मुंह पर मुक्का मारने की धमकी दी। सूत्रों के अनुसार बेसेंट को पता चला कि बिल पुल्टे ट्रंप के सामने उनकी चुगली कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही स्कॉट बेसेन्ट क्रोध से बाहर हो गए । उन्होंने बिल पुल्टे के चेहरे पर मुक्का मारने की धमकी दी।