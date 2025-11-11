ट्रंप का बदला मिजाज ! भारत पर टैरिफ घटाने के दिए संकेत, पीएम मोदी पर भी दिया बड़ा बयान

अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे। टैरिफ लगाने के बाद भी वो भारत को लेकर अक्सर बयान दे रहे थे। लेकिन अब ट्रंप के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। बता दें कि ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ घटाने संकेत दिए हैं। हाल ही में जब ट्रंप से भारत के साथ ट्रेड डील पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो कम कर सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि रूस से तेल आयात करने के कारण भी भारत पर हाई टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन अब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इसलिए अमेरिका टैरिफ कम करने के बारे में सोच सकता है।

टैरिफ पर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप के अनुसार, “भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण टैरिफ लगाए गए थे। मगर, अब उन्होंने (भारत) रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। हम टैरिफ कम करने वाले हैं।”ट्रंप का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिलाया है। हालांकि, भारत ने ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बता कि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है।

ट्रेड डील पर दिया बयान

टैरिफ और ट्रेड डील पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा- हम भारत के साथ डील करने वाले हैं। यह डील पहले से काफी अलग होगी। अभी भारत के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो मुझसे फिर से प्यार करने लगेंगे। हम निष्पक्ष डील करेंगे। हम इसके बेहद करीब हैं।बता दें कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने का हवाला देते हुए अगस्त में भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप का कहना था कि उनका यह कदम रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने में मददगार होगा। लेकिन ट्रंप ने भारत के प्रति अपना नरम रुख अपनाया है।