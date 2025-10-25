Tulsi Vivah 2025 : तुलसी विवाह के दिन करें ये उपाय , जानें सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त

Tulsi Vivah 2025 : कार्तिक के पुनीत मास में मां तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है।स कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से कराया जाता है। कार्तिक माह की एकादशी यानि देवउठनी एकादशी के दिन मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है और सबसे पहले तुलसी विवाह किया जाता है। आइए ऐसे में जानते हैं तुलसी विवाह की सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त।

तुलसी विवाह तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का आरंभ 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 33 मिनट पर होगा। वहीं द्वादशी तिथि 3 नवंबर को सुबह 2 बजकर 7 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 3 नवंबर को उदयातिथि में द्वादशी नहीं है, इसलिए 2 नवंबर के दिन ही तुलसी विवाह का त्योहार मनाया जाएगा।

तुलसी स्तुति का मंत्र

देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः

नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये।।

तुलसी विवाह सामग्री

पूजा में मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, मूली, सीताफल, अमरुद और अन्य ऋतु, मंडप तैयार करने के लिए गन्ने, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तुलसी का पौधा, चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का सामान, सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी

श्रृंगार परंपरा

इस दिन तुलसी विवाह से पहले माता तुलसी का श्रृंगार करने की परंपरा है।

उपाय

यदि विवाह के बाधा उत्पन्न हो रही है तो तुलसी विवाह के दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और विधि-विधान से तुलसी का पूजन करें। तुलसी के पौधे के केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनने लगते हैं।

आर्थिक तंगी के उपाय

अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और चाहकर भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्ते लें। उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधरे और फिर अपने पर्स या तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होगी और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे।