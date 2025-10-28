Turkiye Earthquake : तुर्किये में आया भीषण भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.1 की तीव्रता ;  कई इमारतें ढहीं

Turkiye Earthquake : तुर्किये में एक बार फिर से भीषण भूकंप आया जिससे कम से कम तीन इमारतें ढह गईं, जो पहले आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थीं।अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को आए भूकंप में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है।

आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (AFAD) के अनुसार, 6.1 तीव्रता का भूकंप बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी शहर में केंद्रित था। यह स्थानीय समयानुसार रात 11:48 बजे (1948 जीएमटी) 5.99 किलोमीटर (3.72 मील) की गहराई पर आया।

भूकंप के बाद कई झटके महसूस किये गये, जो इस्तांबुल तथा निकटवर्ती प्रांतों बुर्सा, मनीसा और इजमिर में भी महसूस किये गये।

22 लोग हुए घायल

गृहमंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि सिंदिरगी में तीन खाली इमारतें और दो मंजिला एक दुकान गिर गई है। ये पहले से ही क्षतिग्रस्त थी। भूकंप की वजह से 22 लोग घायल हुए हैं। बालिकेसिर गवर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू के अनुसार, भूकंप की वजह से कोई भी व्यक्ति नहीं मरा है। उस्ताओग्लू ने बताया कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, मस्जिदों, स्कूलों और खेल हॉलों को उन लोगों के लिए खुला रखा गया जो घर वापस जाने से हिचकिचा रहे थे।