Turkiye Mayor Ekrem Imamoglu : मेयर एक्रेम इमामोग्लू की गिरफ़्तारी के बाद इस्तांबुल में विरोध प्रदर्शन शुरू

तुर्की में मेयर एक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को हजारों प्रदर्शनकारी इस्तांबुल की सड़कों पर उतर आए। Turkiye Mayor Ekrem Imamoglu: Protests begin in Istanbul after the arrest of Mayor Ekrem Imamoglu