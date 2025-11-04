Philippines Typhoon Kalmaegi : फिलीपींस में ‘कालमेगी’ तूफान का कहर , 2 की मौत, बिजली आपूर्ति ठप

Philippines Typhoon Kalmaegi : तूफान ‘कालमेगी’ मध्य फिलीपींस के ऊपर से गुजरा है जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को मध्य रात्रि से कुछ पहले आए शक्तिशाली तूफान के कारण लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। तूफान सोमवार आधी रात के करीब दक्षिणी लेयटे प्रांत के सिलागो कस्बे में आया।

मौसम विज्ञानियों ने बताया कि इस वर्ष फिलीपींस में आया 20वां उष्णकटिबंधीय चक्रवात मंगलवार को 25 किमी/घंटा (16 मील प्रति घंटे) की गति से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था और बुधवार की सुबह तक इसके द्वीपसमूह देश के पश्चिमी क्षेत्रों से दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ने का अनुमान है।

‘कालमेगी’ तूफान मध्य नेग्रोस ऑक्सिडेंटल प्रांत के बाकोलोद शहर के ऊपर से गुजरा। तूफान की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की रफ्तार 195 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई।

बोहोल प्रांत में एक व्यक्ति की पेड़ गिरने से मौत हो गई, तथा आपदा अधिकारी डैनिलो एटिएंज़ा ने बताया कि लेयटे प्रांत में एक बुजुर्ग व्यक्ति डूब गया।

फिलीपींस रेड क्रॉस की महासचिव ग्वेन्डोलिन पांग ने बताया कि केंद्रीय सेबू प्रांत के तटीय शहर लिलोआन में कई लोग बाढ़ के कारण अपने घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। सेबू के मांडाउ शहर में बाढ़ का पानी लोगों के कंधे तक पहुंच गया है और कई वाहन जलमग्न हो गए हैं।