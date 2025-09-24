Typhoon Ragasa : तूफान रागासा ने इन देशों में मचाई तबाही ,  हांगकांग में 700 उड़ानें रद्द

Typhoon Ragasa : तूफान रागासा ने ताइवान से फिलीपींस तक भारी तबाही मचा दी है और चीन की ओर आगे बढ़ रहा है। तूफान की वजह से ताइवान में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई। सुपर टाइफून रागासा के कारण हुई मूसलाधार बारिश के बीच हुआलिएन काउंटी में दशकों पुरानी एक अवरोधक झील के फटने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 124 लोग लापता हैं। पूर्वी ताइवान के कई कस्बे कीचड़ और मलबे में डूब गए हैं।

हांगकांग और मकाऊ (Macau), में पास का कसीनो केंद्र, स्कूल और उड़ानें रद्द कर दी गईं और कई दुकानें बंद हो गईं। सैकड़ों लोगों ने हर शहर में अस्थायी केंद्रों में शरण ली। मकाऊ की सड़कें जलभराव के कारण नालों में तब्दील हो गईं और पानी पर मलबा तैर रहा था। बचाव दल ने फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए हवा वाली नावें तैनात कीं।

इस बीच, टाइफून रागासा दक्षिणी चीन की ओर अपना विनाशकारी रास्ता बनाता रहा, जिसने हांगकांग में तूफ़ानी हवाओं, मूसलाधार बारिश और 4 मीटर तक ऊँची तूफ़ानी लहरों के साथ तबाही मचाई। हांगकांग वेधशाला ने अपनी उच्चतम स्तर की टाइफून चेतावनी (T10) जारी की, जिसके कारण स्कूलों, व्यवसायों और सार्वजनिक परिवहन को बंद कर दिया गया।