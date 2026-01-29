'UGC रोलबैक विरोध पिछड़ी सोच से प्रेरित...' MK स्टालिन ने मोदी सरकार के फैसले का किया समर्थन

UGC Regulations 2026 : नए यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर सवर्ण समाज नाराज हैं, और देशभर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच, तमिलनाडु के सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने खुले तौर पर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लगाए नए यूजीसी नियमों का समर्थन किया है।
सीएम एमके स्टालिन ने गुरुवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “#UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 एक देरी से उठाया गया, लेकिन स्वागत योग्य कदम है। यह कदम एक ऐसी उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए है जो गहरी जड़ें जमा चुके भेदभाव और संस्थागत उदासीनता से प्रभावित है। जब से केंद्र में BJP सत्ता में आई है, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं में साफ़ तौर पर बढ़ोतरी हुई है, खासकर SC और ST छात्रों के बीच। इसके साथ ही दक्षिण भारत, कश्मीर और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को निशाना बनाकर बार-बार हमले और उत्पीड़न की घटनाएँ हुई हैं। इस संदर्भ में, समानता की सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि एक ज़रूरी आवश्यकता है।”
डीएमके प्रमुख स्टालिन ने आगे लिखा, “जातिगत भेदभाव को खत्म करने और इस ढांचे में #OBCs को शामिल करने के घोषित लक्ष्य समर्थन के हकदार हैं। जैसा कि #मंडलकमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण लागू करते समय देखा गया था, वर्तमान #UGC_रोलबैक का विरोध भी उसी पिछड़ी सोच से प्रेरित है। केंद्र सरकार को ऐसे दबावों को इन रेगुलेशन या उनके मुख्य उद्देश्यों को कमजोर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। #रोहितवेमुला की आत्महत्या जैसे मामले, जहाँ खुद VC पर आरोप लगे थे, यह देखना मुश्किल बनाते हैं कि संस्थागत प्रमुखों की अध्यक्षता वाली समानता समितियाँ स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर सकती हैं, खासकर जब कई उच्च शिक्षा संस्थानों का नेतृत्व RSS समर्थकों द्वारा किया जा रहा है।”
The #UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 is a delayed but welcome step in reforming a higher education system scarred by deep rooted discrimination and institutional apathy.
Since the BJP came to power at the Union level, there has been a…
उन्होंने यह भी लिखा, “अगर केंद्र की BJP सरकार छात्रों की मौतों को रोकने, भेदभाव खत्म करने और पिछड़े समुदायों के छात्रों के बीच ड्रॉपआउट दर को कम करने के बारे में गंभीर है, तो इन रेगुलेशन को न केवल मजबूत किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी संरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए संशोधित भी किया जाना चाहिए, और वास्तविक जवाबदेही के साथ लागू किया जाना चाहिए।”