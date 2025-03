Britain warns of second wave of norovirus : UK के स्वास्थ्य अधिकारियों ने नोरोवायरस की दूसरी संभावित लहर की चेतावनी दी

Britain warns of second wave of norovirus : ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग पहले से ही नोरोवायरस, सर्दियों में उल्टी करने वाले वायरस से पीड़ित हैं, उन्हें इस मौसम में फिर से इसके चपेट में आने का खतरा हो सकता है।

यूके में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस सप्ताह नोरोवायरस की संभावित दूसरी लहर के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें नए डेटा से पता चलता है कि परिसंचारी उपभेदों (circulating strains) में बदलाव हो रहा है। खबरों के अनुसार, यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (UKHSA) की नवीनतम जानकारी से पता चलता है कि पूरे देश में नोरोवायरस के मामले बढ़ रहे हैं, 2014 में रिपोर्टिंग शुरू होने के बाद से मामले उच्चतम स्तर पर हैं। यूकेएचएसए का कहना है कि वायरस के मामले 3 से 16 फरवरी के बीच पिछले पखवाड़े की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक थे, और पांच सीज़न के औसत से दोगुने से भी अधिक थे। आंकड़ों से पता चलता है कि वायरस का एक अलग प्रकार बढ़ रहा है और उनका सुझाव है कि एक प्रकार से संक्रमित होने से जरूरी नहीं है कि आप दूसरे प्रकार से संक्रमित होने से सुरक्षित रहें।

नोरोवायरस विशेष रूप से छोटे बच्चों, वृद्धों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए गंभीर हो सकता है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में मामले अभी भी “असाधारण रूप से उच्च” हैं तथा इस समय वर्ष के पांच सत्रों के औसत से दोगुने से भी अधिक हैं।

दिसंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका से भी असामान्य रूप से बड़ी संख्या में नोरोवायरस प्रकोप की सूचना मिली थी। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, प्रकोप पूरे वर्ष हो सकते हैं, लेकिन वे नवंबर और अप्रैल के बीच सबसे आम हैं। सीडीसी ने कहा,अत्यधिक संक्रामक वायरस (highly contagious virus), जो हर साल देश भर में अनुमानित 19 से 21 मिलियन लोगों को बीमार करता है, अचानक और अप्रिय जठरांत्र संबंधी लक्षण (unpleasant gastrointestinal symptoms) पैदा कर सकता है।