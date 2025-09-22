  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Ukraine ‘robot on wheels’ : यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे ‘रोबोट ऑन व्हील्स’ , सुरक्षा तरह के वाहन बनेंगे सुरक्षा कवच

Ukraine ‘robot on wheels’ : यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे ‘रोबोट ऑन व्हील्स’ , सुरक्षा तरह के वाहन बनेंगे सुरक्षा कवच

रूस और युक्रेन के बीच चल रहा युद्ध के लंबा खिंच जाने की वजह से दोनों देश तरह नई तरह की चुनौतियों को झेल रहे है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ukraine ‘robot on wheels’ :  रूस और युक्रेन के बीच चल रहा युद्ध के लंबा खिंच जाने की वजह से दोनों देश तरह नई तरह की चुनौतियों को झेल रहे है। युद्ध में दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे है। दोनों देशों को जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है।  युद्ध में दोनों देश रोबोटिक ज़मीनी मशीनों का तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीनें रसद पहुँचाती हैं, बारूदी सुरंगें (landmines) हटाती हैं, और सैनिकों के लिए बेहद खतरनाक इलाकों से घायलों या मृतकों को निकालती हैं। युद्ध में रोबोटिक वाहन (robotic vehicle) कोई नई बात नहीं हैं। जर्मन सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में एक तार-निर्देशित लघु टैंक का इस्तेमाल किया था।

पढ़ें :- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बड़ा भारत का कद: राजनाथ सिंह, मोरक्को में भारतीय प्रवासियों से की बातचीत, प्रवासी महिलाओं के लिए कही बड़ी बात

खतरनाक रूसी ड्रोन्स और हमलों से बचने के लिए अब यूक्रेनी सैनिक रिमोट-नियंत्रित बख्तरबंद वाहनों (remote-controlled armored vehicles) का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कई तरह के काम करने में सक्षम हैं। ये वाहन सैनिकों को संभावित जानलेवा हमलों से बचा सकते हैं।

तीन साल से ज्यादा समय से जारी जंग में यूक्रेन सैनिकों की भारी कमी का सामना कर रहा है। ऐसे में अब यूक्रेनी सेना खासतौर पर ऐसे वाहनों को लेकर उत्सुक है जिन्हें सैनिक ‘रोबोट ऑन व्हील्स’ कहते हैं।

इनकी कीमत उनके आकार और क्षमताओं के आधार पर लगभग 1,000 अमेरिकी डॉलर से लेकर 64,000 अमेरिकी डॉलर तक होती है। मोर्चे पर कई ब्रिगेड अब ऐसी मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर रही हैं, हालाँकि कुछ ब्रिगेड अभी दूसरों से आगे हैं।

पढ़ें :- पाक सेना ने अपने ही देश में कर दी एयरस्ट्राइक, बच्चे-महिला समेत 30 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ukraine 'robot on wheels' : यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे 'रोबोट ऑन व्हील्स' , सुरक्षा तरह के वाहन बनेंगे सुरक्षा कवच

Ukraine 'robot on wheels' : यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में...

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बड़ा भारत का कद: राजनाथ सिंह, मोरक्को में भारतीय प्रवासियों से की बातचीत, प्रवासी महिलाओं के लिए कही बड़ी बात

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बड़ा भारत का कद: राजनाथ सिंह, मोरक्को में...

पाक सेना ने अपने ही देश में कर दी एयरस्ट्राइक, बच्चे-महिला समेत 30 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत

पाक सेना ने अपने ही देश में कर दी एयरस्ट्राइक, बच्चे-महिला समेत...

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

Nepal Kathmandu to Guangzhou Flight : आंदोलन के बाद काठमांडू से चीन के ग्वांगझू के लिए शुरू हुई सीधी उड़ान , नेपाल संबंधों को गहरा करने में जुटा

Nepal Kathmandu to Guangzhou Flight : आंदोलन के बाद काठमांडू से चीन...

फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जा रही है ब्रिटेन सरकार, अमेरिका को बड़ा झटका

फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जा रही है...