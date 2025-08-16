Ukrainian attack on Russia  :  रूस पर यूक्रेन ड्रोन हमले में 1 की मौत, 10 घायल

  1. हिन्दी समाचार
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में ताजा हमलों की श्रंखला में रूस के कुर्स्क क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक आवासीय इमारत पर यूक्रेनी ड्रोन हमले (Ukrainian drone strikes) में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ukrainian attack on Russia :  रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में ताजा हमलों की श्रंखला में रूस के कुर्स्क क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक आवासीय इमारत पर यूक्रेनी ड्रोन हमले (Ukrainian drone strikes) में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए, क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर खिनश्टाइन (Regional Governor Alexander Khinshtein) ने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह जानकारी दी। खबरों के अनुसार, ड्रोन ने शहर के रेलवे डिस्ट्रिक्ट स्थित एक इमारत पर हमला किया, जिससे आग लग गई और ऊपरी चार मंजिलें इसकी चपेट में आ गईं।

पढ़ें :- सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति

खिनश्टाइन ने टेलीग्राम पर लिखा, “हमें गहरा दुख है कि एक महिला की मौत हो गई। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।” उन्होंने कहा कि 10 अन्य निवासी घायल हुए हैं – जिनमें से एक की हालत गंभीर है – और सभी का इलाज चल रहा है। रूस ने बुधवार को यूक्रेन पर 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin ) के बीच होने वाली बैठक से पहले हमले बढ़ाने का आरोप लगाया।

एक्स पर साझा किए गए एक बयान में, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन की गोलाबारी और ड्रोन हमलों में 22 लोग मारे गए हैं और 105 अन्य घायल हुए हैं। मंत्रालय ने रूसी क्षेत्र में हमले वाले क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए एक नक्शा भी साझा किया। “रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन (“Russia-US Summit) के निकट आने के साथ, कीव शासन ने रूसी क्षेत्रों के विरुद्ध अपनी आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं। पिछले सप्ताह, 127 रूसी नागरिक गोलाबारी और ड्रोन हमलों का शिकार हुए। 22 मारे गए, 105 घायल हुए,” रूसी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता एलेक्सी फादेव ने कहा।

