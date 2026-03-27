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UN Secretary-General Election :  संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए मालदीव ने वापस लिया नामांकन , अब उम्मीदवारों की संख्या भी पांच से घटकर तीन

संयुक्त राष्ट्र - महासभा के अध्यक्ष की प्रवक्ता ला नीस कॉलिन्स के अनुसार, मालदीव ने महासचिव पद के लिए वर्जीनिया गांबा के अपने अप्रत्याशित नामांकन को वापस ले लिया है, और चिली ने मिशेल बाचेलेट के अपने नामांकन से पीछे हट गया है।

By अनूप कुमार 
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