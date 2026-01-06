एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन

  1. हिन्दी समाचार
Export Promotion Mission: जैसे-जैसे भारत सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) के तहत अपनी एक्सपोर्ट ग्रोथ स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा रहा है, इंस्पेक्शन बॉडीज ग्लोबल ट्रेड में लगे एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने में बहुत अहम रोल निभा रही हैं। इस कंटेक्स्ट में, टी एन वी ग्लोबल लिमिटेड की इंस्पेक्शन डिवीजन इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन सर्विसेज देकर भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में योगदान दे रही है, जो एक्सपोर्टर्स को शिपमेंट से पहले इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरतों को पूरा करने में हेल्प करती है।

By Abhimanyu 
Updated Date

एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन फाइनेंस तक बेहतर एक्सेस, सिंपल ट्रेड प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक्सपोर्टर्स के लिए स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। ग्लोबल ट्रेड ज्यादा रेगुलेटेड और बायर-ड्रिवन होता जा रहा है, इसलिए इंस्पेक्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री करने वाले एक्सपोर्टर्स के लिए एक key ऑपरेशनल जरूरत बन गई है।

ग्लोबल ट्रेड में टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन का रोल

टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन एक्सपोर्ट प्रोसेस के अलग-अलग स्टेजेस पर प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वांटिटी और शिपमेंट रेडीनेस को वेरिफाई करके ग्लोबल ट्रेड में लगे एक्सपोर्टर्स की मदद करती है। ये इंस्पेक्शन एक्सपोर्टर्स को शिपमेंट में डिले से बचने, ट्रेड से जुड़े रिस्क्स को कम करने और ओवरसीज मार्केट्स में गुड्स की एक्सेप्टेंस बढ़ाने में हेल्प करते हैं।

अर्ली स्टेज पर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, इंस्पेक्शन एक्टिविटीज एक्सपोर्टर्स को गुड्स डिस्पैच होने से पहले करेक्टिव एक्शन लेने का मौका देती हैं, जिससे स्मूद इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन होते हैं और क्रॉस-बॉर्डर सप्लाई चेन में डिसरप्शन कम होता है।

एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में अहम भूमिका निभा रहा है टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन

टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की वाइड रेंज में इंडिपेंडेंट, थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज देकर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को सपोर्ट करती है। एक्रेडिटेड इंस्पेक्शन कैपेबिलिटीज के साथ, टी एन वी एक्सपोर्टर्स को अप्लिकेबल स्टैंडर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स और डेस्टिनेशन-कंट्री रेगुलेशन्स के कंप्लायंस को डेमोंस्ट्रेट करने में हेल्प करती है।

टी एन वी इंस्पेक्शन सर्विसेज key एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड सेक्टर्स को कवर करती हैं जैसे:

· एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स

· टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स और लेदर प्रोडक्ट्स

· केमिकल्स और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स

· मशीनरी, मेटल्स और इंजीनियरिंग गुड्स

· इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट

स्टेज-वाइज इंस्पेक्शन, प्री-शिपमेंट इंस्पेक्शन और फाइनल इंस्पेक्शन करके, टी एन वी एक्सपोर्टर्स को अर्ली स्टेज पर पोटेंशियल नॉन-कंफॉर्मिटीज आइडेंटिफाई करने और गुड्स डिस्पैच होने से पहले करेक्टिव एक्शन लेने में हेल्प करती है।

EPM फ्रेमवर्क में इंस्पेक्शन की इम्पोर्टेंस

एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंदर, कंप्लायंस ऑप्शनल नहीं है—यह एसेंशियल है। इम्पोर्टिंग कंट्रीज क्वालिटी, सेफ्टी, पैकेजिंग, लेबलिंग और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के स्ट्रिक्ट एडहीरेंस की डिमांड करते हैं। इंस्पेक्शन स्टेज पर कोई भी फेलियर शिपमेंट रिजेक्शन, फाइनेंशियल लॉस और एक्सपोर्टर्स के लिए रेपुटेशनल डैमेज का कारण बन सकती है।

एक्रेडिटेड इंस्पेक्शन बॉडीज एक्सपोर्टर्स की हेल्प करती हैं:

· शिपमेंट से पहले प्रोडक्ट क्वालिटी को वेरिफाई करके

· बायर स्पेसिफिकेशन्स और रेगुलेटरी नॉर्म्स के कंप्लायंस को एंश्योर करके

· डेस्टिनेशन पोर्ट्स पर कार्गो रिजेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करके

· एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स और अथॉरिटीज के बीच ट्रस्ट बिल्ड करके

इंस्पेक्शन एक प्रिवेंटिव कंट्रोल की तरह काम करता है, जो रिलायेबल और कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के EPM के ऑब्जेक्टिव के साथ डायरेक्टली align होता है।

एक्सपोर्ट रेडीनेस के लिए स्ट्रक्चर्ड इंस्पेक्शन प्रोसेस

टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन प्रोडक्शन और शिपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस पर एक स्ट्रक्चर्ड इंस्पेक्शन प्रोसेस अप्लाई करके एक्सपोर्ट रेडीनेस को सपोर्ट करती है। यह प्रोसेस एक्सपोर्टर्स को डिस्पैच से पहले पोटेंशियल इशूज आइडेंटिफाई करने और टाइमली करेक्टिव एक्शन्स लेने में हेल्प करती है।

मल्टिपल स्टेजेस पर इंस्पेक्शन करके, डिवीजन एक्सपोर्टर्स को शिपमेंट consistency मेंटेन करने और इंटरनेशनल ट्रेड रिक्वायरमेंट्स से जुड़ी ऑपरेशनल चैलेंजेस को रिड्यूस करने में असिस्ट करती है।

एक्रेडिटेड इंस्पेक्शन्स के जरिए भारत की एक्सपोर्ट इमेज को स्ट्रेंथन करना

जैसे-जैसे भारत EPM जैसी इनिशिएटिव्स के तहत अपना एक्सपोर्ट फुटप्रिंट एक्सपांड कर रहा है, ग्लोबल बायर्स तेजी से ट्रांसपेरेंसी और थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं। टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन यह एंश्योर करके इस ट्रस्ट में कंट्रिब्यूट करती है कि इंस्पेक्शन रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स और डॉक्युमेंटेड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग किए जाते हैं।

ऐसी इंस्पेक्शन सपोर्ट न सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स की हेल्प करती है बल्कि ग्लोबल मार्केट में एक डिपेंडेबल सोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत की ओवरऑल इमेज को भी स्ट्रेंथन करती है।

डायरेक्टर का स्टेटमेंट

ग्लोबल ट्रेड में इंस्पेक्शन के रोल पर बोलते हुए, टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन के डायरेक्टर मिस्टर प्रज्ञेश कुमार सिंह ने कहा कि इंस्पेक्शन एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉन्फिडेंटली ऑपरेट करने में हेल्प करने में एक प्रैक्टिकल रोल प्ले करता है।

“क्वालिटी इशूज का अर्ली डिटेक्शन एक्सपोर्टर्स को डिस्पैच से पहले करेक्टिव मेजर्स इम्प्लीमेंट करने की परमिशन देता है, जो ग्लोबल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है,” टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन के डायरेक्टर मिस्टर प्रज्ञेश कुमार सिंह ने कहा। “हमारे एक्सपीरियंस में, जो एक्सपोर्टर्स सिस्टेमैटिक प्री-शिपमेंट इंस्पेक्शन अडॉप्ट करते हैं, वे रिजेक्शन रेट्स को रिड्यूस करने और इंटरनेशनल मार्केट्स में शिपमेंट एक्सेप्टेंस इंप्रूव करने के लिए बेटर पोजिशन में होते हैं।”

टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन के बारे में

टी एन वी ग्लोबल लिमिटेड की इंस्पेक्शन डिवीजन ग्लोबल ट्रेड में लगे मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को इंडिपेंडेंट थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिवीजन ISO/IEC 17020 रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन कंडक्ट करती है और अपनी इंस्पेक्शन एक्टिविटीज के लिए यूनाइटेड एक्रेडिटेशन फाउंडेशन इंक (UAF) से एक्रेडिटेशन होल्ड करती है।

मल्टिपल एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड सेक्टर्स में स्ट्रक्चर्ड स्टेज-वाइज, प्री-शिपमेंट और फाइनल इंस्पेक्शन्स के जरिए, टी एन वी इंस्पेक्शन डिवीजन एक्सपोर्टर्स को शिपमेंट रिलायबिलिटी इंप्रूव करने और इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशन्स के स्मूद एग्जीक्यूशन में सपोर्ट करती है।

