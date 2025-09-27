  1. हिन्दी समाचार
  केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ​बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बताया महिला और विकास विरोधी

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ​बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बताया महिला और विकास विरोधी

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर उनकी टिप्पणियों के लिए कड़ी आलोचना की है। उन्होने तेजस्वी क बयान को महिला विरोधी और विकास विरोधी बताया है। तेजस्वी यादव की उस टिप्पणी के बाद यह प्रतिक्रिया हुई जिसमें उन्होंने एनडीए की अगुवाई वाली बिहार सरकार को नकलची करार दिया और आरोप लगाया कि योजना के तहत दिए गए दस हजार रुपए वास्तव में एक ऋण है जो बाद में वसूल किए जाएंगे।

पटना। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय (Union Minister Nityanand Rai) ने राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव (Rashtriya Janata Dal leader Tejashwi Yadav) की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर उनकी टिप्पणियों के लिए कड़ी आलोचना की है। उन्होने तेजस्वी क बयान को महिला विरोधी और विकास विरोधी बताया है। तेजस्वी यादव की उस टिप्पणी के बाद यह प्रतिक्रिया हुई जिसमें उन्होंने एनडीए की अगुवाई वाली बिहार सरकार को नकलची करार दिया और आरोप लगाया कि योजना के तहत दिए गए दस हजार रुपए वास्तव में एक ऋण है जो बाद में वसूल किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने योजना के तहत महिलाओं के खातों में दस हजार रुपए के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को एक ऐतिहासिक क्षण बताया और स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में बिहार की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Chief Minister Women Employment Scheme) के तहत महिलाओं के खातों में सीधे दस हजार रुपए की राशि जमा करना पीएम मोदी का एक ऐतिहासिक कदम है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना पर बेतुका बयान साबित करता है कि वह महिला विरोधी और विकास विरोधी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार को बिहार में इस योजना की एक लाभार्थी से अन्य महिलाओं के साथ अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया और वर्तमान शासन के तहत सरकारी पहलों के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में लाभार्थी नूरजहां खातून ने सिलाई व्यवसाय चलाने के अपने सफर को याद किया और योजना के तहत हस्तांतरित दस हजार रुपए के अनुदान के लिए आभार व्यक्त किया। पटना में लाभार्थियों ने भी इस योजना की प्रशंसा की और इसे महिलाओं के लिए राहत बताया। एक लाभार्थी ने बताया कि हमें बहुत राहत मिली है। अब हमें बाहर जाने का मौका मिल रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि पटना में ऐसा हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि हमें बाहर जाने का मौका मिला है। सरकार ने बहुत मदद की है। हमें अच्छा रोजगार मिल रहा है, हम पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं।

