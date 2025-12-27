  1. हिन्दी समाचार
  3. Unnao Rape Case : कुलदीप सेंगर के बचाव में उतरे बृजभूषण शरण सिंह, बोले- उनके खिलाफ रची गई बड़ी साजिश, वह निर्दोष

यूपी (UP) की राजनीति में एक बार फिर बयानों का ज्वालामुखी फट पड़ा है। उन्नाव रेप कांड के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की जमानत ने जहां एक ओर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया था, वहीं अब पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है।

लखनऊ। यूपी (UP) की राजनीति में एक बार फिर बयानों का ज्वालामुखी फट पड़ा है। उन्नाव रेप कांड (Unnao Rape Case) के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की जमानत ने जहां एक ओर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया था, वहीं अब पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। अपने बेबाक और विवादित अंदाज के लिए मशहूर बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  खुलकर सेंगर के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने न केवल सेंगर की रिहाई का भव्य स्वागत किया, बल्कि इस पूरे मामले को एक गहरा ‘षड्यंत्र’ करार दे दिया।

पढ़ें :- 2029 में वह और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर दोनों संसद में साथ बैठेंगे : करण भूषण

बृजभूषण ने सेंगर के दर्द की तुलना अपने ऊपर लगे आरोपों से करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिससे विपक्षी दल आगबबूला हो गए हैं। आखिर बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  को क्यों लगता है कि कुलदीप सेंगर बेगुनाह हैं? और उन्होंने धरना-प्रदर्शन करने वालों को किस लहजे में ललकारा है? आइए जानते हैं इस गरमाती सियासत के पीछे की पूरी कहानी।

बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की जमानत का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उन्होंने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि सेंगर के खिलाफ एक ‘विश्वव्यापी षड्यंत्र’ रचा गया था, ठीक वैसा ही जैसा कुछ समय पहले उनके अपने खिलाफ रचा गया था। बृजभूषण ने कहा कि मेरे खिलाफ भी बड़ी साजिश हुई थी, लेकिन जनता मेरे साथ खड़ी हो गई और मैं बाहर आ गया। दुर्भाग्य से सेंगर उस चक्रव्यूह से समय रहते नहीं निकल पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वो साजिशकर्ता आज भी सक्रिय हैं और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की जमानत के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर तंज कसते हुए बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  ने सवाल उठाया कि क्या अब अदालती फैसलों का कोई मोल नहीं रह गया है? उन्होंने कहा कि धरना देने वाले लोग कहीं न कहीं से प्रेरित हैं और उनके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि जब कुलदीप सिंह सेंगर तीन-चार साल से जेल में थे, तब क्या उनके लाखों समर्थकों या परिवार ने सड़कें जाम कीं? उन्होंने कानून का सम्मान किया और चुपचाप अपनी बारी का इंतजार किया। अब जब कोर्ट ने बाइज्जत जमानत दी है, तो इस पर आपत्ति क्यों?” उन्होंने साफ लहजे में पूछा कि क्या अब देश की न्याय व्यवस्था धरना-प्रदर्शनों के हिसाब से चलेगी?

बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  ने कहा कि जो लोग आज हंगामा कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि रिहाई किसी रसूख से नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हुई है। उन्होंने कहा कि सेंगर ने सालों जेल में बिताए हैं और अब वे कानूनन बाहर आए हैं। हालांकि, बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)  के इस ‘खुले समर्थन’ ने बीजेपी के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि प्रभावशाली नेता एक सजायाफ्ता अपराधी का बचाव कर रहे हैं, जो पीड़ित परिवार के साथ भद्दा मजाक है।

पढ़ें :- अटल जी को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया : सीएम योगी

