UP Board Exam 2026 : माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बदला शेड्यूल, अलग-अलग पालियों में होगी हिंदी परीक्षा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने बीते दिनों 2026 की परीक्षा का शेड्यूल (Exam 2026 Revised Schedule) जारी किया था। अब इस टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। पहले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा एक ही पाली में होती थी। लेकिन अब परिषद ने नया संशोधित शेड्यूल (New Revised Schedule) जारी किया है।

यूपी बोर्ड ने किए ये बदलाव

पहली पाली (8:30 से 11:45 बजे तक) – हाईस्कूल की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी परीक्षा

दूसरी पाली (2:00 से 5:15 बजे तक) – इंटरमीडिएट की हिंदी और सामान्य हिंदी परीक्षा

इंटरमीडिएट की संस्कृत परीक्षा 12 मार्च 2026 को दूसरी पाली में आयोजित होगी।

ये था पुराना शेड्यूल

पहले जारी कार्यक्रम में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की हिंदी की परीक्षा एक साथ होनी थी। लेकिन इससे 45 लाख से ज्यादा छात्रों की एक ही समय परीक्षा होने की स्थिति बन रही थी। जो न केवल परीक्षा केंद्रों की क्षमता के लिए चुनौती थी, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी अव्यवहारिक साबित हो सकती थी। इसके चलते समय में बदलाव किया गया है।