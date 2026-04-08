बुंदेलखंड को बड़ी सौगात: चित्रकूट में बनेगा हाई-टेक डिफेंस हब, ₹562 करोड़ का निवेश

उत्तर प्रदेश, पर्दाफाश। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में 75 हेक्टेयर भूमि का आवंटन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन को सौंपा। यह कदम चित्रकूट डिफेंस नोड के व्यवस्थित और चरणबद्ध विकास की दिशा में एक बड़ा संस्थागत निर्णय माना जा रहा है, जिससे प्रदेश में रक्षा विनिर्माण ढांचे को मजबूती मिलेगी।

डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में यूपी को मिलेगी नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान दिलाएगी। उन्होंने खास तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इससे यहां औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मध्य भारत में स्थित चित्रकूट अपनी बेहतर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और रणनीतिक स्थिति के कारण डिफेंस प्रोडक्शन के लिए तेजी से उभरता केंद्र बन रहा है।

₹562 करोड़ का निवेश, बनेंगी आधुनिक राडार और एयर डिफेंस सिस्टम

इस परियोजना के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगभग 562.5 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस निवेश से एक अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएगी, जहां राडार और वायु रक्षा प्रणालियों का निर्माण होगा। यह यूनिट प्रदेश में हाई-टेक डिफेंस प्रोडक्शन को नई ऊंचाई देने का काम करेगी।

300+ नौकरियां, युवाओं के लिए बड़ा अवसर

इस परियोजना से 300 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को काम मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर रोजगार मिलेगा और बाहर पलायन की समस्या में कमी आएगी। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में यह पहल रोजगार और आर्थिक मजबूती के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है।

टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा

सीएम योगी ने कहा कि इस हाई-टेक यूनिट की स्थापना से न सिर्फ औद्योगिक विकास होगा, बल्कि तकनीकी दक्षता, रिसर्च और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रदेश में एक आधुनिक औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार होगा, जो भविष्य की जरूरतों के अनुसार कुशल मानव संसाधन विकसित करेगा।

बुंदेलखंड बनेगा डिफेंस हब, बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर

चित्रकूट में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का यह विस्तार बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास के साथ यह क्षेत्र आने वाले समय में देश के प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है।